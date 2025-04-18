Роспотребнадзор: пляжи в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания

Роспотребнадзор признал не соответствующими санитарным требованиям пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. По словам главы ведомства Анны Поповой, 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке не может быть допущен к эксплуатации в летний период из-за превышения предельно допустимых показателей загрязненности. Речь идет о невозможности использования данных территорий как в рамках организованной оздоровительной кампании, так и для рекреационных целей, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

При этом, по информации Роспотребнадзора, качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха в указанных зонах не вызывает нареканий и соответствует действующим санитарным нормативам. В связи с этим, как отметила госпожа Попова, отдыхающие могут находиться на территории курорта, не используя при этом пляжную зону и морскую воду.

Контроль за состоянием среды продолжит осуществляться в усиленном режиме. Ведомство планирует сохранить плотность лабораторных исследований в регионе на уровне, обеспечивающем достоверную оценку риска для здоровья туристов в условиях курортного сезона.

Вячеслав Рыжков