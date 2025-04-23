Турпоток в Анапу с начала года снизился на 4%

С начала 2025 года в Анапе, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, зафиксировано снижение туристического потока на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по туризму Татьяну Лобач, с начала года курорт посетили около 117 тыс. человек, тогда как в 2024 году — 121,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Уровень бронирования на курорте сократился примерно на 40%, загрузка объектов размещения составляет порядка 37% против 50% годом ранее. Вице-премьер Виталий Савельев 14 апреля заявил, что летний сезон на курортах Краснодарского края, Крыма и Севастополя стартует в плановом режиме, несмотря на проблемы с мазутом, отметив, что функционирование объектов будет осуществляться без ограничений.

Ранее Роспотребнадзор, завершив лабораторные исследования, признал пляжные зоны Анапы и Темрюкского района несоответствующими санитарным требованиям. По словам главы ведомства Анны Поповой, отдых на указанных участках не рекомендован. В краевом оперштабе уточнили, что туристический сезон в регионе состоится, однако ограничения будут касаться исключительно использования пляжей и купания.

Вячеслав Рыжков