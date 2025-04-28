В «Роскосмосе» отчитались об итогах обмена спутниковыми данными между членами БРИКС
Россия за прошедший год обменялась данными о более 27 млн кв. км земной поверхности с партнерами по БРИКС в рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила сегодня, 28 апреля, госкорпорация «Роскосмос» со ссылкой на заявление ее гендиректора Дмитрия Баканова на встрече глав космических агентств стран—членов БРИКС.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Говоря о конкретных результатах этого обмена, господин Баканов пояснил, что данные со спутников были использованы в том числе для мониторинга последствий разлива мазута на Черноморском побережье в декабре 2024 года. А информация с российских спутников о более чем 34,5 тыс. кв. км территории помогла индийским партнерам в ликвидации последствий землетрясений, добавил глава госкорпорации.
В «Роскосмосе» также отметили, что в скором будущем в рамках БРИКС будет создана полноценная платформа для обмена данными дистанционного зондирования Земли. Ее разработка и введение в строй планируются в период с 2025 по 2029 год.
Ранее в тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости кратно увеличить российскую спутниковую группировку. Для этого, по его словам, в стране будет налажена конвейерная сборка космических аппаратов.
О ситуации в российской космической отрасли — в материале «Ъ» «Напоминания о будущем».