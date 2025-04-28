В «Роскосмосе» отчитались об итогах обмена спутниковыми данными между членами БРИКС

Россия за прошедший год обменялась данными о более 27 млн кв. км земной поверхности с партнерами по БРИКС в рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила сегодня, 28 апреля, госкорпорация «Роскосмос» со ссылкой на заявление ее гендиректора Дмитрия Баканова на встрече глав космических агентств стран—членов БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Говоря о конкретных результатах этого обмена, господин Баканов пояснил, что данные со спутников были использованы в том числе для мониторинга последствий разлива мазута на Черноморском побережье в декабре 2024 года. А информация с российских спутников о более чем 34,5 тыс. кв. км территории помогла индийским партнерам в ликвидации последствий землетрясений, добавил глава госкорпорации.

В «Роскосмосе» также отметили, что в скором будущем в рамках БРИКС будет создана полноценная платформа для обмена данными дистанционного зондирования Земли. Ее разработка и введение в строй планируются в период с 2025 по 2029 год.

Ранее в тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости кратно увеличить российскую спутниковую группировку. Для этого, по его словам, в стране будет налажена конвейерная сборка космических аппаратов.

О ситуации в российской космической отрасли — в материале «Ъ» «Напоминания о будущем».

Дмитрий Сотак