Мишустин: в России наладят конвейерную сборку спутников

Премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости кратно увеличить спутниковую группировку. Для этого, по его словам, в России будет налажена конвейерная сборка космических аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой. А на предприятиях создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов»,— рассказал председатель правительства (цитата по «РИА Новости»).

Он пообещал, что бизнес примет участие в увеличении спутниковой группировки России, что должно помочь снизить издержки государства. Когда начнется конвейерный выпуск, он не уточнил. Сумма предполагаемых вложений также не приводится.

По состоянию на декабрь 2024 года у России в космосе был 5321 спутник. На прошлой неделе президент Владимир Путин анонсировал создание орбитальной группировки спутников для разведки и связи. По его словам, Россия сохраняет технологическое лидерство в военной сфере.

О ситуации в российской космической отрасли — в материале «Ъ» «Напоминания о будущем».