Напоминания о будущем

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обозначил именно те ключевые задачи космической отрасли, о которых говорили эксперты после февральской смены руководства госкорпорации. Среди самых амбициозных планов — удвоение к 2030 году российской орбитальной группировки и перспективный проект по разработке ядерной энергодвигательной установки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: пресс-служба президента РФ Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: пресс-служба президента РФ

Главными из своих «первоочередных задач» на встрече с президентом Дмитрий Баканов назвал «донастройку национального проекта» по космосу и развитие орбитальной группировки в частности. Именно организацию серийного производства космических спутниковых аппаратов и дальнейшую коммерциализацию их работы через предоставление услуг связи, навигации и дистанционного зондирования Земли эксперты называли в числе основных направлений развития отрасли, которыми предстоит заняться новому гендиректору «Роскосмоса», назначенному на этот пост в начале февраля (см. “Ъ” от 7 февраля). Ранее сообщалось, что к 2030 году общее число аппаратов орбитальной группировки РФ должно достичь 650 единиц (сейчас у России на орбите 290 аппаратов), но с учетом «корректировок» господина Баканова могут измениться как их численность, так и время вывода на орбиту и введения в эксплуатацию.

Отдельно глава госкорпорации упомянул пилотируемую космонавтику и программу обеспечения космических запусков. В нее входят производство используемых «Роскосмосом» космических ракет-носителей («Союз», «Протон», «Ангара») и модернизация космодромов (Байконур и Восточный) для улучшения возможности вывода грузов и людей в космос, снижения стоимости выпуска и повышения надежности ракет.

Но самым примечательным в разговоре Владимира Путина с Дмитрием Бакановым можно считать упоминание последним разрабатываемого с 2009 года проекта энергетической ядерной космической программы.

Она предполагает создание отечественной ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) для использования на космических аппаратах.

Концептуально ЯЭДУ состоит из реактора с газом, турбиной и генератором, электрического двигателя и охлаждающего излучателя. Компактный реактор вырабатывает электричество для двигателя и систем корабля. Газ нагревается до 1500 градусов (почти на 1000 градусов больше, чем в обычных, более крупных реакторах), крутит турбину, а генератор питает двигатель. По первичным расчетам, он будет в 20 раз эффективнее широко используемых жидкостных ракетных аналогов. В качестве топлива используется высокообогащенный уран.

Как заявлял пять лет назад тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, запуск первого космического тягача с ЯЭДУ в рамках полетных испытаний запланирован на 2030 год. В случае успешной реализации программы ЯЭДУ не только позволит решить проблему ограниченного запаса топлива для полетов в космическом пространстве, но и даст кораблям энергоемкий источник электричества для обеспечения работы бортовых систем и научно-исследовательских комплексов.

Итоговый перечень ключевых направлений работы «Роскосмоса» должен стать известен до 1 мая 2025 года. Именно к этому сроку, согласно поручению президента, планируется завершить разработку нацпроекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и передать его на утверждение в правительство.

Дмитрий Сотак