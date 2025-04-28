Россия призвала Индию и Пакистан к мирному разрешению разногласий

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко и посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали обсудили эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном. Российский МИД призвал стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации.

«В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля. С российской стороны был озвучен призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Андрей Руденко также встретился с послом Индии в России Винаем Кумаром. Российская сторона подтвердила готовность помогать Индии в борьбе с глобальной террористической угрозой.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля боевики открыли огонь по туристам в индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек. Индия обвиняет в теракте Пакистан, тот, в свою очередь, заявляет о своей непричастности и требует независимого расследования. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что военное вторжение Индии на территорию страны «неизбежно».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Специальная кашмирская операция».

Лусине Баласян