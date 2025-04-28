МИД РФ: Москва готова противостоять терроризму вместе с Нью-Дели

Сегодня, 28 апреля, замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с послом Индии в РФ Винаем Кумаром. Они обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне напряженности отношений Нью-Дели и Исламабада. Российская сторона подтвердила готовность помогать Индии в борьбе с глобальной террористической угрозой.

Эскалация конфликта между Нью-Дели и Исламабадом произошла после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир 22 апреля. Индия посчитала спецслужбы Пакистана причастными к убийству 26 человек во время конной прогулки в долине Байсаран.

Через несколько дней индийские власти аннулировали визы пакистанцам, а Исламабад в ответ приостановил торговлю с Нью-Дели. В пятницу, 25 апреля, войска двух стран обстреляли позиции друг друга на границе. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выразил опасение, что эскалация может перерасти в полномасштабную войну двух ядерных держав.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Специальная кашмирская операция».