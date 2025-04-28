Мишустин рассказал о планах правительства по развитию экономики

Против России ввели около 30 тыс. санкций, но отечественная экономика выстояла, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне общества «Знание». По его словам, власти стимулируют инвестиции в агросектор. Также в России создадут нацпроект по развитию биоэкономики и достижению суверенитета в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Мишустин уточнил, что модернизация сельского хозяйства потребует инвестиций. Он отметил, что для стабильных урожаев необходимы собственный семенной фонд и «эффективные удобрения», а для развития животноводства — безопасные пищевые и кормовые добавки, ветеринарные препараты.

«Усилить работу по всем этим направлениям позволит реализация нацпроекта. Он предполагает стимулирование инвестиций в научные исследования в области селекции и генетики для их дальнейшей апробации»,— рассказал Михаил Мишустин. Он добавил, что также предусмотрено создание современных тракторов и комбайнов.

Нацпроект по развитию биоэкономики будет включать «инновационные решения, связанные с использованием биологических ресурсов, живых микроорганизмов или их производных». «Например, переработка растительного или животного сырья для получения новых видов топлива, пищевых ингредиентов, кормовых добавок и многих других продуктов. Или перспективных лекарств»,— пояснил премьер (цитата по ТАСС).

Премьер сообщал, что в 2024 году ВВП России вырос на 4,3%. Минфин ожидает небольшого замедления роста экономики в текущем году.

О прогнозе по российской экономике — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».