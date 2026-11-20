При ударе БПЛА в Юбилейном в ЛНР погибли три человека
ВСУ атаковали поселок Юбилейный в ЛНР беспилотниками в ночь на 20 ноября, сообщил глава региона Леонид Пасечник. При ударе по жилому дому погибли трое, еще шесть человек получили ранения, в том числе ребенок 2018 года рождения.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Под завалами еще могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается. Все необходимые оперативные службы задействованы для помощи пострадавшим, написал глава региона в Telegram-канале.
Леонид Пасечник также опубликовал фото, на котором видно, что в доме есть разрушения на двух этажах. Он объяснил, что при ударе бетонные перекрытия между подъездами обрушились.