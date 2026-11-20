ВСУ атаковали поселок Юбилейный в ЛНР беспилотниками в ночь на 20 ноября, сообщил глава региона Леонид Пасечник. При ударе по жилому дому погибли трое, еще шесть человек получили ранения, в том числе ребенок 2018 года рождения.