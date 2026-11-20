Мишустин сообщил о сокращении числа проверок бизнеса почти в шесть раз
За последние семь лет количество проверок бизнеса в России сократилось почти в шесть раз, а их результативность выросла почти вдвое. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам VII Всероссийского форума контрольных органов.
По словам премьера, этого удалось добиться благодаря реформе контрольно-надзорной системы, внедрению цифровых реестров и переходу к риск-ориентированному подходу. Проверяющие органы все чаще взаимодействуют с предпринимателями дистанционно, а основное внимание уделяют объектам с повышенными рисками.
«Реализуется ряд мероприятий, включая меры, нацеленные на снижение административной нагрузки, создание комфортной деловой среды для добросовестных предпринимателей. Создана единая система контроля с общими правилами, цифровыми реестрами и понятными процессами, чтобы упростить существующие процедуры и повысить их прозрачность»,— отметил премьер-министр.
Господин Мишустин подчеркнул, что дальнейшее совершенствование надзора должно снижать административную нагрузку на бизнес, не ослабляя защиту интересов граждан.