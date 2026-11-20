По словам премьера, этого удалось добиться благодаря реформе контрольно-надзорной системы, внедрению цифровых реестров и переходу к риск-ориентированному подходу. Проверяющие органы все чаще взаимодействуют с предпринимателями дистанционно, а основное внимание уделяют объектам с повышенными рисками.