Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности для его страны должно быть членство в НАТО. Коалиция, похоже, не возражает. Джаред Кушнер — достаточно неожиданно — заверил собравшихся, что ему вместе с коллегой удалось убедить Москву, чтобы эти самые гарантии были аналогом пятой статьи устава альянса. Не очень в это верится. Хотя бы потому, что непонятно главное: как это будет выглядеть на практике, кто именно будет воевать за Украину? При том что Европа и НАТО в переговорах не участвуют. Кто тогда: Китай, Турция или Океания? Не будем пытаться разгадать этот ребус. Как говорится, всякое может быть.