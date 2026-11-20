«Европа обещает и дальше поддерживать Украину»
Дмитрий Дризе — об итогах альтернативного саммита коалиции желающих
Дальнейшее вооружение Украины не приближает мир. Дональд Трамп с борта №1 позвонил участникам «коалиции желающих», которые собрались в Берлине. Итоги переговоров в Шэньчжэне президент США назвал «прекрасными». Канцлер Фридрих Мерц от имени собравшихся заявил, что поддержка Киева остается неизменной. Прибывшие в Германию Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили о прогрессе в диалоге с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе пока не видит поводов для оптимизма.
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«Коалиция желающих», или «решительных», провела свой альтернативный саммит в Берлине. В столицу Германии прибыли представители более 30 стран, включая Японию и Канаду, а также руководство ЕС, НАТО и американские спецпредставители — переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Итоги следующие: союзники в очередной раз подтвердили, что продолжат поддерживать Украину как в финансовом, так и в военном плане.
Доказательство тому — кредит Евросоюза в €45 млрд. Великобритания готова добавить еще €11 млрд.
Коалиция подтверждает формулу «сначала прекращение огня на фронтах — потом договоренности о евроатлантической безопасности». Заключить сделку кулуарно за спиной Европы не получится: Фридрих Мерц на правах хозяина встречи назвал саммит в Шэньчжэне «фотосессией». По словам канцлера, военная поддержка Киева вынудит Россию рано или поздно прекратить боевые действия. Он также прокомментировал проект новой Ялты: «Закулисный раздел мира не пройдет». Мерц подарил коллегам на память сувенир в виде фрагмента берлинской стены как рухнувшего символа красных линий прошлого.
Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности для его страны должно быть членство в НАТО. Коалиция, похоже, не возражает. Джаред Кушнер — достаточно неожиданно — заверил собравшихся, что ему вместе с коллегой удалось убедить Москву, чтобы эти самые гарантии были аналогом пятой статьи устава альянса. Не очень в это верится. Хотя бы потому, что непонятно главное: как это будет выглядеть на практике, кто именно будет воевать за Украину? При том что Европа и НАТО в переговорах не участвуют. Кто тогда: Китай, Турция или Океания? Не будем пытаться разгадать этот ребус. Как говорится, всякое может быть.
Дональд Трамп позвонил участникам высокого собрания с борта самолета по пути домой из Китая. Президент США рассказал об «огромном прогрессе» на переговорах в Шэньчжэне и о том, что Россия хочет мира. В связи с этим, по мнению главы Белого дома, дальнейшее вооружение Украины контрпродуктивно.
Единственным осязаемым итогом всех происходящих бурных событий можно назвать тот факт, что диалог по Украине активно продолжается.
В частности, идет большой торг по поводу европейского участия в дальнейших переговорах. Собственно, если это самое участие в итоге состоится, это можно будет посчитать большим прорывом. При этом нетрудно догадаться, что подобный сценарий не значит, что мир немедленно наступит. В этой связи поводов для большого оптимизма по-прежнему немного.