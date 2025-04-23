Мишустин уточнил показатель ВВП за 2024 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на расширенной коллегии Минфина. Он сообщил, что, по уточненным данным, ВВП России за 2024 год вырос на 4,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Росстат представил первую оценку, по ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2 процентных пункта чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста»,— сказал премьер-министр.

По его словам, рост ВВП привел к увеличению числа рабочих мест и инвестиций. При этом дефицит федерального бюджета «остался в запланированных значениях», а уровень госдолга относительно ВВП снизился, отметил господин Мишустин.

«Не в последнюю очередь такие результаты стали следствием систематического ответственного подхода к бюджетной политике в предшествующие годы и, конечно, профессионализма руководителей и сотрудников вашего министерства»,— сказал премьер участникам встречи (цитата по ТАСС).

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз ВВП России в текущем году до 1,5%. Показатель был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 п. п. по сравнению с январским прогнозом. Прошлогоднюю оценку ВВП фонд повысил с 3,8% до 4,1%. По оценке МВФ, инфляция в России в 2024 году составила 8,4%, в 2025-м будет на уровне 9,3%.

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