По информации газеты, во время встречи руководства ЕС в Берлине Дональд Трамп позвонил им из президентского самолета и заявил, что Владимир Путин, как кажется американскому президенту, «устал от войны» и теперь готов пойти на уступки, на которые не согласился бы несколько месяцев назад. Господин Трамп также посоветовал ЕС тратить миллиарды долларов не на Украину, а на нужды собственных стран.