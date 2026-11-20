WP: Трамп призвал Европу и Украину заключить сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае призвал глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с РФ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По информации газеты, во время встречи руководства ЕС в Берлине Дональд Трамп позвонил им из президентского самолета и заявил, что Владимир Путин, как кажется американскому президенту, «устал от войны» и теперь готов пойти на уступки, на которые не согласился бы несколько месяцев назад. Господин Трамп также посоветовал ЕС тратить миллиарды долларов не на Украину, а на нужды собственных стран.
Сам Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом подтвердил свои прежние требования, включая вывод украинских войск с территории Донбасса. Он также исключил возможность возобновления переговоров об ограниченном перемирии после украинских ударов по Крымскому мосту и пообещал ответные атаки.
Главы европейских государств, в свою очередь, подтвердили намерение продолжать финансировать Украину. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне «поводом для фотосессии», а президент Франции Эмманюэль Макрон предложил вновь рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО.
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф говорили, что Вашингтон все же рассчитывает добиться мирного соглашения при участии Европы. По словам господина Кушнера, США удалось приблизить Россию к принятию западных гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье устава НАТО.