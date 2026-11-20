Умер сооснователь Jah Division Герберт Моралес
Российский регги-исполнитель и один из основателей музыкальной группы Jah Division Герберт Моралес умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщила его дочь в социальных сетях.
«Я уверена, что он хотел бы, чтобы мы все собрались здесь, в Москве, на его поминках — на большом праздничном концерте в его честь»,— написала Мила Моралес в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). О дате и месте мероприятия она пообещала сообщить позднее.
Музыкант родился 22 ноября 1961 года в Москве. На сайте Jah Division указано, что его мать была русской дворянкой рода Захарьиных, а отец — кубинским революционером и соратником Че Гевары. Документальных подтверждений этой информации нет.
Герберт Моралес некоторое время играл на гитаре в калининградской регги-группе «Комитет охраны тепла», а в 1990-х вместе с журналистом и поэтом Александром Дельфиновым (объявлен иноагентом) создал собственный коллектив — Jah Division. Осенью 2022 года переехал в Израиль.