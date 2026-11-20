«Я уверена, что он хотел бы, чтобы мы все собрались здесь, в Москве, на его поминках — на большом праздничном концерте в его честь»,— написала Мила Моралес в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta). О дате и месте мероприятия она пообещала сообщить позднее.