Силуанов оценил состояние мировой экономики

Мировая экономика находится на критическом этапе, убежден глава Минфина России Антон Силуанов. Российская, напротив, демонстрирует устойчивый рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Прогнозы (мирового экономического.— "Ъ") роста пересмотрены в сторону существенного понижения. Мы видим возросшие риски финансовой стабильности, нарастающее инфляционное давление и ослабление налогово-бюджетной дисциплины»,— говорится в заявлении господина Силуанова, распространенного на 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Его слова приводит ТАСС.

По поводу развития российской экономики глава Минфина отметил, что, несмотря на непростые внешние условия, в 2023 году ВВП вырос до 4,1%, в 2024-м — до 4,3%. Небольшое замедление роста ожидается в текущем году. «Перспективы остаются неопределенными и будут зависеть от способности мирового сообщества достигать соглашения, восстанавливать сотрудничество и продвигать технологические инновации»,— заключил Антон Силуанов.

Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе улучшил прогноз ВВП РФ в 2025 году до 1,5%. По оценке МВФ, инфляция в стране в 2024 году составила 8,4%, в 2025-м будет на уровне 9,3%. При этом МВФ ухудшил прогноз по росту глобальной экономики.

Подробности — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».