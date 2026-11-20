При атаке БПЛА в Смоленской области поврежден объект энергетики
Силы ПВО ночью сбили 32 беспилотника над Смоленской областью. При атаке повреждены гражданский объект промышленности, энергетический объект и частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. Назначение поврежденных предприятий он не уточнил.
По словам господина Анохина, при ударе обошлось без жертв и пострадавших. Ликвидацией последствий атаки занимаются сотрудники оперативных и экстренных служб. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним, а сообщить об этом по телефону 112.