По словам господина Анохина, при ударе обошлось без жертв и пострадавших. Ликвидацией последствий атаки занимаются сотрудники оперативных и экстренных служб. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним, а сообщить об этом по телефону 112.