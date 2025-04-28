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Ватикан объявил дату начала выборов нового папы

В Ватикане подтвердили, что прошло первое собрание кардиналов после похорон папы Франциска. По итогам встречи было решено, что конклав, где будет избран преемник Хорхе Марио Бергольо, начнется 7 мая.

Фото: Mario Tomassetti / Vatican Media / В­Handout / Reuters

Фото: Mario Tomassetti / Vatican Media / В­Handout / Reuters

Перед началом съезда кардиналов был закрыт вход для туристов в Сикстинскую капеллу, где будет проходить конклав.

Предыдущие два конклава, в 2005 и 2013 годах, длились всего по два дня. Теперь же кардиналы расходятся в оценках, сколько времени займет нынешнее голосование. Так, шведский кардинал Андерс Арборелиус заявил агентству Reuters, что ожидает более продолжительной процедуры выборов, так как многие кардиналы, назначенные папой Франциском, видят друг друга впервые.

Как избирают пап

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Папа Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило три дня, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны папы прошли в субботу, 26 апреля. Церемонию посетили около 250 тыс. человек, а в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария-Маджоре приняли участие около 400 тыс. человек.

Как хоронили папу римского — в репортаже корреспондента «Ъ» «Просто Franciscus».

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Похороны папы Франциска

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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