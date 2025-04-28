Ватикан объявил дату начала выборов нового папы

В Ватикане подтвердили, что прошло первое собрание кардиналов после похорон папы Франциска. По итогам встречи было решено, что конклав, где будет избран преемник Хорхе Марио Бергольо, начнется 7 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Tomassetti / Vatican Media / В­Handout / Reuters Фото: Mario Tomassetti / Vatican Media / В­Handout / Reuters

Перед началом съезда кардиналов был закрыт вход для туристов в Сикстинскую капеллу, где будет проходить конклав.

Предыдущие два конклава, в 2005 и 2013 годах, длились всего по два дня. Теперь же кардиналы расходятся в оценках, сколько времени займет нынешнее голосование. Так, шведский кардинал Андерс Арборелиус заявил агентству Reuters, что ожидает более продолжительной процедуры выборов, так как многие кардиналы, назначенные папой Франциском, видят друг друга впервые.

Папа Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило три дня, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны папы прошли в субботу, 26 апреля. Церемонию посетили около 250 тыс. человек, а в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария-Маджоре приняли участие около 400 тыс. человек.

Как хоронили папу римского — в репортаже корреспондента «Ъ» «Просто Franciscus».

Кирилл Сарханянц