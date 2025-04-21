Как избирают пап

Порядок избрания папы определяется Апостольской конституцией Universi Dominici Gregis («Вселенская паства Господня»), принятой в 1996 году. Она предусматривает, что нового папу могут избирать кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста (кардиналы-выборщики). Сейчас в католической церкви насчитывается 252 кардинала, из которых кардиналов-выборщиков — 138. Из них 110 кардиналов возведены в сан непосредственно папой Франциском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кардиналы в храме Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters Кардиналы в храме Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters

В прошлом на то, чтобы члены Коллегии кардиналов прибыли в Рим и приняли участие в выборах (конклаве), обычно уходило от двух недель до 20 дней.

Сами выборы проходят в Сикстинской капелле в Ватикане. Перед этим кардиналы-выборщики дают клятву соблюдать абсолютную тайну выборов. Находясь в Сикстинской капелле, они совершенно отрезаны от внешнего мира. У них отбирают телефоны, им не дают газеты, они не могут смотреть телевизор. Ночевать они уходят в Дом святой Марты — он был пристроен к собору Святого Петра в 1996 году и предназначался в числе прочего для проживания кардиналов во время конклава.

Папу избирают тайным голосованием. Кардинал-выборщик пишет имя кандидата, за которого он голосует, на листке бумаги, сворачивает его пополам и опускает в чашу. Голоса подсчитываются сразу. В день проходит до четырех раундов голосования. Конклав продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не получает две трети голосов. Если после 30 раундов голосования результат не достигнут, папа избирается простым большинством. В новейшей истории самый долгий конклав проходил в 1922 году и продолжался пять дней.

После каждого раунда голосования бюллетени сжигаются. В огонь добавляются специальные химикаты, окрашивающие дым в черный (папа не избран) или белый (папа избран) цвет. Дым выходит из трубы в Сикстинской капелле и хорошо виден с площади Святого Петра.

Формально папой может быть избран любой мужчина-католик, однако с 1379 года Коллегия кардиналов избирала нового главу церкви из своего состава. Победителя формально спрашивают, готов ли он стать новым главой церкви и какое имя он хочет принять. После этого его отводят в соседнюю с капеллой «Комнату слез» для облачения в папские одежды. Через полчаса или час после появления белого дыма над Ватиканом на балконе, выходящем на площадь Св. Петра, появляются кардиналы, затем произносится традиционная фраза «Habemus Papam» («У нас есть папа», лат.), и новый папа представляется миру.