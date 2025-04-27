Просто Franciscus

Заупокойной мессой на паперти собора Святого Петра, которую служил декан коллегии кардиналов, кардинал Джованни Баттиста Ре, в субботу в 10 часов утра началась церемония похорон папы Франциска. По ее окончании гроб с телом понтифика был перевезен в находящуюся за пределами государства Святой Престол, но принадлежащую ему базилику Санта-Мария Маджоре. Там, согласно завещанию папы, он и был похоронен. Упокоение главы Римской католической церкви за пределами Ватикана произошло впервые за 100 последних лет. Как и просил известный своей скромностью понтифик, на надгробье вынесено лишь его имя — Franciscus. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Италии Елена Пушкарская.

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Фото: Alessandra Tarantino / AP Кардинал Джованни Баттиста Ре

Фото: Alessandra Tarantino / AP

С приватной церемонией в базилике, куда были допущены лишь самые близкие усопшему папе персоны, контрастировало море людей, пожелавших присутствовать на заупокойной мессе в Ватикане. Они заполнили площадь перед собором Святого Петра и прилегающие к ней улицы. Первые ряды заняли прибывшие в Рим президенты и главы правительств, короли и королевы, председатели парламентов и главы международных организаций. Среди представителей более чем 100 иностранных государств были президенты США, Франции и Украины Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, уходящий канцлер Германии Олаф Штольц и германский президент Франц Вальтер Штайнмайер, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

В контекст религиозной церемонии неожиданно вторглась политика: прямо внутри собора Святого Петра произошла 15-минутная встреча один на один Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которой затем присоединились Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Впрочем, если место встречи, что называется, изменить было нельзя, то ее вполне можно вписать в новаторский характер прошедших похорон, а также стремление усопшего папы добиваться мира, не щадя себя.

В любом случае этот день запомнится надолго. С самого раннего утра в субботу улицы, прилегающие к Ватикану, стали заполняться людьми, желающими присутствовать на заупокойной мессе по папе Франциску. За несколько часов до ее начала площадь перед собором Святого Петра оказалась заполненной, и все прибывавшее людское море постепенно растекалось по прилегающим к ней улицам и площадям — благо римские власти предусмотрительно расположили на них многочисленные телеэкраны, транслирующие происходящее в Ватикане.

По оценкам пресс-службы Святого Престола, за заупокойной мессой смогли наблюдать порядка 250 тыс. человек.

Привилегия находиться в первых рядах, как всегда, была у сильных мира сего. На похороны Франциска прибыли 160 делегаций со всего мира, чьи высокопоставленные представители были рассажены, согласно протоколу, в порядке французского алфавита. Таким образом, Дональд Трамп, присутствию которого было уделено особое внимание, должен был оказаться в третьем ряду между президентами Эстонии и Финляндии, при этом неподалеку от Эмманюэля Макрона, но далеко от Владимира Зеленского. Однако американский президент с супругой Меланией и господин Зеленский с женой оказались в первом ряду.

Ровно в 10 часов под колокольный звон и пение псалмов гроб с телом усопшего понтифика был вынесен из собора Святого Петра. Напомним, что в течение трех последних дней папа покоился в его алтарной части в открытом гробу и без катафалка. И это было нововведением, осуществленным в соответствии с последней волей Франциска.

Новшеством были и простые черные ботинки, которые папа носил при жизни и в которых пожелал предстать перед Всевышним.

Вынесенный из собора гроб был установлен на паперти, и на его крышку положено Евангелие. В этот момент началась торжественная литургия, которую служил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

В своей проповеди кардинал остановился на важнейших моментах понтификата Франциска, подчеркнув, что папа всегда думал о людях и был против войны и что он старался наводить мосты, а не строить стены

«Папа всегда просил молиться за него, теперь он будет молиться за нас»,— произнес кардинал Ре, совершая обряд благословения гроба с телом понтифика.

После этого гроб был вновь внесен в недра собора, а затем водружен на белый автомобиль, именуемый в Италии папамобилем.

На этом автомобиле Франциск объезжал свою паству в ходе торжественных церемоний на Ватиканской площади. Последнюю такую поездку он совершил в канун смерти, в Пасхальное воскресенье.

И вот впервые папамобиль выехал за территорию Святого Престола и с Ватиканского холма направился на Эсквилинский, где находится базилика Санта-Мария Маджоре, в которой Франциск пожелал быть похороненным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вынос гроба с телом папы Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Вид на площадь перед Собором Святого Петра Фото: Alessandra Tarantino / AP Похоронная процессия Фото: Luca Bruno / AP Священнослужители занимают свои места на похоронах Фото: Markus Schreiber / AP Гроб с телом папы Франциска Фото: Yara Nardi / Reuters Похоронная процессия проезжает мимо Колизея Фото: Stringer / Reuters Люди собираются в ожидании похоронной процессии Фото: Kevin Coombs / Reuters Катафалк с телом папы Франциска Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Следующая фотография 1 / 8 Вынос гроба с телом папы Франциска Фото: Gregorio Borgia / AP Вид на площадь перед Собором Святого Петра Фото: Alessandra Tarantino / AP Похоронная процессия Фото: Luca Bruno / AP Священнослужители занимают свои места на похоронах Фото: Markus Schreiber / AP Гроб с телом папы Франциска Фото: Yara Nardi / Reuters Похоронная процессия проезжает мимо Колизея Фото: Stringer / Reuters Люди собираются в ожидании похоронной процессии Фото: Kevin Coombs / Reuters Катафалк с телом папы Франциска Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

«Желаю, чтобы мое последнее путешествие завершилось в этом старейшем храме Марии, в который я приходил с молитвой в начале и в конце каждого апостольского путешествия, доверяя мои помыслы пречистой Матери и благодаря ее за добрую материнскую заботу»,— говорится в его завещании. Напомним, что вот уже несколько веков пап хоронят в подземельях Ватиканского собора и последним понтификом, чья могила находится в Санта-Мария Маджоре, был скончавшийся в 1669 году папа Клемент XI. Почему же папа Франциск в очередной раз пожелал нарушить устоявшийся ритуал?

Базилика Санта-Мария Маджоре, являющаяся одной из трех принадлежащих Святому Престолу экстерриториальных церквей, была любимым храмом усопшего папы. Ватиканисты подсчитали, что со времени своего вступления на папский престол, Франциск побывал в ней 126 раз. Но и до вступления на папский трон, как рассказывал бывший настоятель базилики Сантос Абриль-и-Кастельо, будущий понтифик посещал этот храм всякий раз, когда бывал в Риме. Известно, что на следующее утро после своего избрания 13 марта 2013 года новоизбранный папа римский направился именно в этот храм и молился там иконе Пречистой Девы, именуемой Salus Populi Romani. Считается, что эта относящаяся к XII веку византийская икона, в соответствии с ее названием, охраняет римлян от всяческих бед. Просил перед этой иконой Мадонну о заступничестве папа и 15 марта 2020 года, в разгар пандемии, хотя большую известность благодаря телевидению получило состоявшееся через несколько дней после этого бдение Франциска на пустой площади перед собором Святого Петра.

Кортеж, сопровождающий папамобиль, был немногочислен — несколько машин, в которых разместились самые близкие понтифику люди. Зато вдоль всего шестикилометрового маршрута, пересекавшего Тибр и шедшего по проспекту Виктора Эммануила II на площадь Венеции и далее к Колизею, свернувшего затем на другие центральные улицы, выстроилось столько людей, сколько все эти улицы и площади могли вместить.

ВИПы к тому времени кто разъехался по аэропортам, как Дональд Трамп, кто сосредоточился на двусторонних переговорах, как Владимир Зеленский, которому американский президент обещал вторую встречу, но слова не сдержал. В качестве утешительного приза украинскому президенту удалось зато встретиться с премьером Италии Джорджей Мелони.

Франциск же остался лишь со своей паствой. Префектура Рима допускает, что в этот день на улицах и площадях Рима с папой прощались до 500 тыс. человек.

Он был похоронен, как и просил, в боковом нефе, в пространстве между Паулинской капеллой, где находится икона Salus Populi Romani, и капеллой Сфорца.

Надгробие, как пожелал Франциск, выполнено из лигурийского мрамора — в память живших в этих местах бабушки и дедушки будущего понтифика.

На плите выгравирована копия нательного креста Франциска и имя — Franciscus.

Елена Пушкарская, Ватикан—Рим