На главную 06.04.2025, 10:00 Распределение спутников по орбитам (доля, %) Выйти из полноэкранного режима Массой до 100 кг Массой от 100 кг Всего Низкая (160–2000 км) 95,8 91,2 91,8 Средняя (2000–30 000 км) 0,4 2,6 2,5 Геостационарная (35 786 км) 0,3 5,6 4,9 Источник: данные Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, расчеты Ъ. “Ъ”. Орбитальные космические запуски в 2024 году Компания Страна Число SpaceX США 134 Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) Китай 48 «Роскосмос» Россия 17 Rocket Lab США 14 Galactic Energy Китай 5 Индийская организация космических исследований (ISRO) Индия 5 ExPace Китай 5 United Launch Alliance (ULA) США 5 Mitsubishi Heavy Industries Япония 5 Другие 21 Всего 259 Источник: BryceTech. Космические аппараты, выведенные на орбиту в 2024 году По типу оператора Количество, штук Коммерческий 2467 Государственный (нацбезопасность) 182 Государственный (гражданский) 128 Некоммерческий / научный 96 Всего 2873 По виду оказываемых услуг Доля, % Обеспечение связи 77 Дистанционное зондирование Земли 13 Развитие технологий 5 Научные цели 1 Транспортировка людей и грузов <1 Другие 3 Источник: BryceTech. Крупные низкоорбитальные спутниковые группировки (число спутников на орбите) Спутник 2025 год Планируется всего Starlink (США) 7 135 12 000 Eutelsat OneWeb (Франция) 654* 648 Qianfan (Китай) 90 14 000 Geespace (Китай) 30 6000 Amazon Kuiper (США) 2 3236 Источники: данные рынка, СМИ. *Включая запасные спутники на замену выводимым из эксплуатации. Главные поставщики космического мусора (количество отработанных ступеней ракет и отслеживаемых обломков) Страна Количество объектов Россия 5321 США 4883 Китай 4810 Франция 531 Япония 100 Индия 85 Источник: NASA Orbital Debris Quarterly News. *По данным на декабрь 2024 года. Открыть в новом окне