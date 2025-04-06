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Коммерсантъ FM
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Распределение спутников по орбитам (доля, %)

Массой до 100 кг Массой от 100 кг Всего
Низкая (160–2000 км) 95,8 91,2 91,8
Средняя (2000–30 000 км) 0,4 2,6 2,5
Геостационарная (35 786 км) 0,3 5,6 4,9
Источник: данные Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, расчеты Ъ. “Ъ”.
Орбитальные космические запуски в 2024 году
Компания Страна Число
SpaceX США 134
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) Китай 48
«Роскосмос» Россия 17
Rocket Lab США 14
Galactic Energy Китай 5
Индийская организация космических исследований (ISRO) Индия 5
ExPace Китай 5
United Launch Alliance (ULA) США 5
Mitsubishi Heavy Industries Япония 5
Другие 21
Всего 259
Источник: BryceTech.
Космические аппараты, выведенные на орбиту в 2024 году
По типу оператора Количество, штук
Коммерческий 2467
Государственный (нацбезопасность) 182
Государственный (гражданский) 128
Некоммерческий / научный 96
Всего 2873
По виду оказываемых услуг Доля, %
Обеспечение связи 77
Дистанционное зондирование Земли 13
Развитие технологий 5
Научные цели 1
Транспортировка людей и грузов <1
Другие 3
Источник: BryceTech.
Крупные низкоорбитальные спутниковые группировки
(число спутников на орбите)
Спутник 2025 год Планируется всего
Starlink (США) 7 135 12 000
Eutelsat OneWeb (Франция) 654* 648
Qianfan (Китай) 90 14 000
Geespace (Китай) 30 6000
Amazon Kuiper (США) 2 3236
Источники: данные рынка, СМИ.
*Включая запасные спутники на замену выводимым из эксплуатации.
Главные поставщики космического мусора
(количество отработанных ступеней ракет и отслеживаемых обломков)
Страна Количество объектов
Россия 5321
США 4883
Китай 4810
Франция 531
Япония 100
Индия 85
Источник: NASA Orbital Debris Quarterly News.
*По данным на декабрь 2024 года.

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