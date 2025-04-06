Распределение спутников по орбитам (доля, %)

Массой до 100 кг Массой от 100 кг Всего Низкая (160–2000 км) 95,8 91,2 91,8 Средняя (2000–30 000 км) 0,4 2,6 2,5 Геостационарная (35 786 км) 0,3 5,6 4,9 Источник: данные Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, расчеты Ъ. “Ъ”. Орбитальные космические запуски в 2024 году Компания Страна Число SpaceX США 134 Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) Китай 48 «Роскосмос» Россия 17 Rocket Lab США 14 Galactic Energy Китай 5 Индийская организация космических исследований (ISRO) Индия 5 ExPace Китай 5 United Launch Alliance (ULA) США 5 Mitsubishi Heavy Industries Япония 5 Другие 21 Всего 259 Источник: BryceTech. Космические аппараты, выведенные на орбиту в 2024 году По типу оператора Количество, штук Коммерческий 2467 Государственный (нацбезопасность) 182 Государственный (гражданский) 128 Некоммерческий / научный 96 Всего 2873 По виду оказываемых услуг Доля, % Обеспечение связи 77 Дистанционное зондирование Земли 13 Развитие технологий 5 Научные цели 1 Транспортировка людей и грузов <1 Другие 3 Источник: BryceTech. Крупные низкоорбитальные спутниковые группировки (число спутников на орбите) Спутник 2025 год Планируется всего Starlink (США) 7 135 12 000 Eutelsat OneWeb (Франция) 654* 648 Qianfan (Китай) 90 14 000 Geespace (Китай) 30 6000 Amazon Kuiper (США) 2 3236 Источники: данные рынка, СМИ. *Включая запасные спутники на замену выводимым из эксплуатации. Главные поставщики космического мусора (количество отработанных ступеней ракет и отслеживаемых обломков) Страна Количество объектов Россия 5321 США 4883 Китай 4810 Франция 531 Япония 100 Индия 85 Источник: NASA Orbital Debris Quarterly News. *По данным на декабрь 2024 года.