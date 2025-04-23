Тактика и технологии, применяемые в ходе спецоперации, стали предметом изучения для военных экспертов по всему миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Особое внимание глава государства уделил лазерным комплексам, морским дронам и системам с искусственным интеллектом. «ИИ открывает колоссальные возможности, и мы должны активнее внедрять такие решения», — отметил президент России. Также Владимир Путин анонсировал создание орбитальной группировки спутников для разведки и связи, подчеркнув, что Россия сохраняет технологическое лидерство в военной сфере.

По словам господина Путина, сегодня Россия остается на шаг впереди, что неоднократно подтверждалось и будет поддерживаться в дальнейшем. В 2024 году российские войска получили более 1,5 млн дронов различных типов, а также 4 тыс. единиц бронетехники.