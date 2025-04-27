Число жертв при взрыве в порту Ирана достигло 40

В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи погибли 40 человек, передает агентство Mehr. Ранее было известно о 36 жертвах. По информации агентства, еще около 900 человек пострадали. Телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на Минздрав Ирана сообщал о 1,2 тыс. раненых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Meysam Mirzadeh / Tasnim News / AP Фото: Meysam Mirzadeh / Tasnim News / AP

Взрыв в крупнейшем порту Ирана произошел днем 26 апреля. Повреждены здания в радиусе нескольких километров. Власти Ирана пока не называли причины взрыва. СМИ писали, что он мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших. Он также поручил МЧС направить в страну три самолета для помощи в тушении пожара на месте взрыва.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский порт разрушен грузом».