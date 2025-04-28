Трубы устали

Цены на конструкционные стальные трубы к середине апреля упали до двухлетних минимумов. Одна из причин — сильный профицит мощностей и их простой, особенно у крупных компаний, на фоне общего падения цен на сталь и спроса на нее на внутреннем рынке. Мощности по производству конструкционных труб превышают спрос более чем в три раза. По мнению экспертов, производство в этом сегменте могут сократить как мелкие предприятия, так и крупные игроки. При этом последние могут пострадать даже сильнее из-за более дорогой логистики и низкой маржинальности работы с сегментом ИЖС, который пока показывает наиболее стабильное потребление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К середине апреля стоимость конструкционных стальных труб (профильные, водогазопроводные, специальные и трубы общего назначения) опустилась до минимумов почти за два года. Так, по данным РА «Русмет» на 20 апреля, стоимость тонны водогазопроводных труб составляла 64,6 тыс. руб., это минимум с конца июля 2023 года. Стоимость тонны электросварной трубы составила 63,3 тыс. руб., что стало минимумом с марта 2023 года.

Одна из причин (помимо общего падения цен на сталь; см. “Ъ” от 29 марта) — сильный профицит мощностей и их простой, особенно у крупных компаний. Мощности превышают спрос более чем в три раза, и все это, подчеркивают собеседники “Ъ”, в условиях стагнации внутреннего спроса (см. “Ъ” от 23 апреля).

В 2024 году производство конструкционных труб малого и среднего диаметра (МСД) составило 5,8 млн тонн — на 5% меньше, чем годом ранее, рассказал “Ъ” источник, знакомый с отраслевой статистикой. Основной потребитель таких труб — строительный сектор. Динамика потребления на внутреннем рынке таких труб в 2024–2023 годах была отрицательной, сам показатель составлял порядка 4 млн тонн. Рост — на 8% — наблюдался лишь в сегменте котельных труб, применяемых в машиностроении (см. “Ъ” от 29 января). Другие категории труб для машиностроения показали снижение спроса: подшипниковые (спад на 28%), общего назначения (минус 7%) и нержавеющие (минус 6%). Трубы, используемые в строительстве, также показали спад: в сегменте труб общего назначения он составил 7%, в сегменте профильных — 5%. А учитывая, что основную долю среди конструкционных труб МСД занимают именно трубы для строительства, снижение на 5–7% на самом деле имеет более масштабный эффект, подчеркивают собеседники “Ъ” в отрасли.

В первом квартале 2025 года в России произведено 1,2 млн тонн труб конструкционных МСД, это на 18% меньше, чем годом ранее. По оценке РА «Русмет», объем потребления конструкционных труб по итогам первого квартала показал похожую динамику — минус 14%. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов ожидает снижения спроса в сегменте до уровня 1,9–2 млн тонн в течение года. «Динамика спада может измениться, если ключевая ставка улучшится. Если предположить, что ключевая ставка вернется в 2023 год, то показатель спада за год будет не выше 7%, а с 2026 года пойдет рост»,— рассуждает директор «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Эксперты ожидают, что выпуск конструкционных труб могут сократить как мелкие предприятия, так и крупные игроки. «В ближайшие несколько месяцев на фоне начала строительного сезона и более активного пополнения складов трейдерами (см. “Ъ” от 7 апреля) будут периоды роста спроса и цен на трубную продукцию общего назначения,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.— Но это будут краткосрочные скачки: глобальный тренд на снижение спроса, производства и цен сохранится. Выигрывать будут компании, которые смогут соблюсти принцип производства рядом с потребителем, допускает господин Ковшевный. «Это трубные цеха и небольшие заводы с мощностью до 300 тыс. тонн в год, которые используют плоский прокат для производства труб,— рассказывает эксперт.— Крупным заводам будет труднее с учетом более дорогой логистики и увеличения доли небольших потребителей — статистика показывает, что доля ИЖС значительно превышает строительство многоквартирных домов». Впрочем, указывает он, надо учитывать, что и удельное металлопотребление в ИЖС меньше.

Перспективным сегментом потребления труб МСД может стать развитие сетей доставки газа от газопроводов конечным потребителям на финальном этапе, говорит Виктор Ковшевный. «Здесь потенциальный спрос в России на многие десятки тысяч километров, но для этого требуется государственная поддержка»,— предупреждает он.

Полина Трифонова