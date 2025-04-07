Металл готовят к стройке

Цены на листовой оцинкованный прокат начали расти после провала середины марта. Восстановление котировок отмечается на фоне начала строительного и ремонтного сезона, дорогих кредитов, используемых трейдерами при размещении заказов на заводах, а также увеличения операционных затрат производителей. Но рост спроса не станет долгосрочным, а цены стабилизируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость листового оцинкованного проката за последнюю неделю марта выросла почти на 3% к предыдущей неделе, до 108,5 тыс. руб. за тонну, согласно данным рейтингового агентства «Русмет». Котировки восстанавливаются после провала середины марта, когда цены упали до 105,5 тыс. руб. за тонну. Оцинкованный прокат используется в строительстве, кровельных работах и для производства труб для ЖКХ. К концу марта оцинкованный прокат был фактически единственным стальным продуктом высокого передела, стоимость которого показывала положительную динамику.

Руководитель группы строительного и технического консалтинга «ТеДо» Роман Агибалов отмечает, что в весенне-летний период традиционно начинаются работы по замене кровельных покрытий при проведении капитальных ремонтов в сфере ЖКХ, которые весьма затруднительно выполнять в межсезонье или зимний период из-за погодных условий. Кроме того, чтобы исключить или минимизировать затраты, связанные с зимним удорожанием, например по быстровозводимым объектам в складском строительстве, застройщики также стремятся выполнить работы «в высокий сезон», указывает он. Рост цен может быть связан как с инфляционными факторами, так и с пополнением складов трейдерами, считает аналитик «БКС Мир Инвестиций» Ахмед Алиев. Господин Агибалов добавляет, что операционные затраты производителей оцинковки выросли на 15–20% за последние два года.

Подготовка металлотрейдеров к началу строительного сезона ранее могла поддержать и котировки арматуры (см. “Ъ” от 12 марта). Но, согласно данным «Русмета», если в первой половине марта арматурный прокат в среднем стоил 42,7–43 тыс. руб. за тонну, то к концу месяца цены скорректировались до 41,9 тыс. руб. за тонну.

43,7 миллиона тонн составило потребление стали в РФ в 2024 году, по оценкам «Северстали».

«Долгим спрос на оцинкованный лист будет вряд ли: при такой ставке стройка не развернется»,— считает собеседник “Ъ” в отрасли. По его словам, старт в сегменте многоквартирных домов невысокий и надежда есть лишь на сектор индивидуального жилого строительства, спрос в котором может привести к росту продаж кровельных материалов. Но, добавляет источник “Ъ”, ждать рекордов прошлых двух лет вряд ли стоит. «Спрос на оцинкованную сталь подвержен сезонным колебаниям, поэтому в текущий момент наблюдается сезонный фактор повышения спроса на прокат. Оцинкованный прокат применяется в том числе и в производстве сэндвич-панелей, которые активно используются при строительстве как промышленных, так коммерческих объектов. А в этом секторе на фоне текущей стоимости заемного финансирования роста объемов строительства не наблюдается»,— говорит гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

В годовом сравнении спрос на оцинкованный прокат за первый квартал 2025 года снизился на 6%, хотя к четвертому кварталу 2024 года показатель остался стабильным, приводят данные в БКС. Стабилизируются в ближайшее время и цены на основные типы строительного проката, ожидают эксперты РА «Русмет». «На главную сцену в стройке все больше выходит мелкий потребитель, который приходит на рынок и покупает то, что есть в наличии на складе у металлотрейдера»,— уточняют в агентстве. Как указывают аналитики, металлотрейдер в таких условиях должен купить этот металл заранее, разместив заказ на заводе за два-три месяца, используя дорогие заемные средства. «Поэтому приметой времени будет стабильность в поведении цен: они не будут снижаться. Как и доступные объемы продукции на складах»,— указывают в «Русмете». Спрос на оцинкованную сталь также может быть поддержан в части ремонтов жилого фонда и коммуникаций на новых территориях, допускает Хусейн Плиев. Однако участники рынка сомневаются, что такие поставки даже в случае роста их объемов будут осуществляться на рыночных условиях и влиять на ценообразование.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова