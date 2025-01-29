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Металлурги встали за станки

Производители стали инвестируют в машиностроение

Российские производители стали расширяют машиностроительные мощности. В 2025 году новые проекты в этой сфере планируются у нескольких компаний, включая «Северсталь» и ММК. Пока производства работают на собственные потребности отрасли в комплектующих в условиях сложностей с импортом и удорожания оборудования, но аналитики видят и потенциал развития экспорта.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025 году российские металлурги планируют запуск нескольких машиностроительных проектов на фоне сложностей с поставками и ремонтом оборудования, следует из проведенного “Ъ” опроса компаний. Такие проекты есть у «Северстали», ММК, «Евраза». Производство запчастей запустил также НЛМК, говорят источники “Ъ”.

Машиностроительный центр «Северстали» в этом году начнет производство миксера для перевозки жидкого чугуна по железной дороге, рассказали “Ъ” в компании. Инвестиции в проект не раскрываются. Как отметили в «Северстали», сейчас центр выпускает ряд комплектующих, механизмов и сложных металлоконструкций. В их числе молотки роторных дробилок, коронки ковшей погрузчиков, лотки для доменных печей, кузова для карьерной техники и т. д. Все эти комплектующие ранее импортировались.

ММК летом 2025 года планирует запуск трех машиностроительных проектов с общим объемом инвестиций в 30 млрд руб. По словам представителя компании, планируется наладить производство кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков, крупногабаритных поковок с развесом слитка, опорных стальных валков для листовых станов горячей прокатки и т. д. В «Евразе» отметили, что производство валков на предприятии «Евраз ЗСМК» запущено в 2023 году и эти мощности обеспечивают годовые потребности действующего оборудования. В НЛМК отказались от комментариев.

70,7 миллиона тонн

составило производство стали в РФ по итогам 2024 года, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA).

Металлурги имеют возможность привлекать на реализацию проектов по производству комплектующих и запчастей для станов фондирование до 1 млрд руб. на льготных условиях — по ставке 3–5% в Фонде развития промышленности (ФРП). В ФРП сообщили “Ъ”, что предоставили займы на общую сумму 8,6 млрд руб. десяти подобным проектам с общим объемом инвестиций 20 млрд руб. Главный стратег «Вектор Икс» Максим Худалов оценил инвестиции в развитие собственных ремонтных цехов в диапазоне 3–10 млрд руб.

Аналитики не ждут роста спроса на металлопродукцию в 2025 году

Сложности с закупкой оборудования и запчастей у металлургов возникли в 2022 году в условиях ужесточения западных санкций против РФ. В «Северстали» тогда говорили, что могут сдвинуть сроки инвестиционных проектов в ранней стадии реализации, связанных с импортным оборудованием. Гендиректор «Дельтализинг» (входит в ИГ «Инсайт») Максим Гончарук в интервью “Ъ” в этом году отмечал, что на каждый запрет находятся новые схемы логистики и перевода средств, но это приводит к росту цен. По его словам, 80–85% металлообрабатывающего и металлургического оборудования номинировано в валюте (см. “Ъ” от 9 января).

Собеседник “Ъ” в металлургической компании отмечает, что решить задачу восполнения запчастей и технологического инструмента может не только организация собственного производства, но и обратный инжиниринг и аддитивные технологии (например, разбор оборудования и печать на 3D-принтере комплектующих).

По словам источника “Ъ”, выпуск сложного оборудования требует сочетания производственных мощностей и инжиниринговых компетенций, которыми обладает ограниченное количество предприятий.

Доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов также добавляет, что легкодоступные проекты по замещению импортных технологий для собственных нужд уже реализованы и теперь необходимо осваивать сложные и высокотехнологичные производства. Собеседники “Ъ” отмечают, что опасения вызывает ограниченный объем российского рынка неметаллургического машиностроения и станкостроения. А Максим Худалов считает, что можно наращивать мощности в сегменте металлургического машиностроения, который имеет потенциал экспорта в дружественные РФ страны.

Полина Трифонова

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