Бурение поддержало трубы

Выросшие объемы бурения стимулируют спрос на трубную продукцию в сегменте OCTG, однако востребованность труб большого диаметра из-за стагнации крупных трубопроводных проектов под вопросом.

Как сообщает Bloomberg, в январе и феврале этого года российские компании бурили в среднем свыше 2,3 тыс. км ежемесячно. Такой показатель существенно выше средних значений с момента начала конфликта на Украине, когда западные сервисные компании резко сократили присутствие в стране. По данным агентства, это может свидетельствовать о подготовке отрасли к возможному смягчению антироссийских санкций и ослаблению ограничений ОПЕК+ по добыче. При этом, отмечает агентство, темпы разведочного бурения в РФ снизились: в январе—феврале они составили в среднем 46 км в месяц, тогда как за тот же период прошлого года — 68 км, а зимой 2022 года — 75 км. По словам экспертов, компании сокращают геологоразведку из-за рыночной нестабильности, нехватки кадров, высоких кредитных ставок, а также отсутствия передовых технологий.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что объем бурения скважин в первом квартале этого года вырос, благодаря чему бурильные, насосно-компрессорные и обсадные (OCTG) трубы пользовались высоким спросом. При этом, по его словам, потребление инфраструктурных нефтегазовых труб сократилось, поскольку нефтегазовые компании по-прежнему сосредоточены на развитии существующего фонда скважин, а не на строительстве новых. По итогам года по категории нефтегазовых труб Дмитрий Касаткин ожидает роста в 1%.

В то же время на рынке магистральных трубопроводов ситуация стабильна, крупные проекты пока не реализуются, а спрос обеспечивается за счет ремонтов, отмечает господин Касаткин. В текущем году на рынке ожидается незначительное снижение или сохранение уровня прошлого года, прогнозирует он.

Ольга Семеновых