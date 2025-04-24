Стали нездоровится

По итогам первого квартала доля активных проектов стального инфраструктурного строительства составила 79,1%, что стало минимумом с 2023 года. Растет в этом сегменте стройки и число замороженных проектов, которое достигло двухлетнего максимума. Сталелитейные компании весь прошлый год надеялись, что на фоне кризиса в жилищном строительстве именно инфраструктурное поддержит стагнирующий спрос на внутреннем рынке, однако данные показывают, что в этом сегменте потребление стали также не растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Evraz Steel подготовила расчет коэффициента здоровья отрасли (КЗО) стального строительства, учитывающий объемы потребления стального строительного проката в инфраструктурном и промышленном строительстве (“Ъ” ознакомился с документом). Согласно этому расчету, по итогам первого квартала доля активных проектов стального инфраструктурного строительства составила 79,1%. Последний раз ниже 80% этот показатель был в 2023 году. Также по итогам марта было зафиксировано максимальное за два года значение неактивных, то есть замороженных, проектов инфраструктурного строительства — 288 штук. Год назад таких проектов было на 100 меньше. Растет, по данным КЗО, и объем замороженного металлопроката (купленного, но не использованного на проекте, для которого он закупался) и стального двутавра. Так, доля «неактивных» стальных конструкций в этом квартале составила максимальные с 2023 года 20–22%, тогда как год назад она не превышала 16%.

По оценкам НКР, текущий объем потребления стали в инфраструктурном строительстве составляет около 7–8 млн тонн. Больше всего стали потребляет транспортная инфраструктура (железные дороги, мосты, тоннели и сопутствующая инфраструктура), потом объекты промышленной инфраструктуры (склады, производственные помещения) и энергетические объекты (ЛЭП, электростанции), перечисляет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Сталелитейные компании в течение 2024 года неоднократно высказывались в пользу того, что именно инфраструктурное строительство может поддержать стагнирующий спрос на внутреннем рынке, особенно на фоне сворачивания популярных ипотечных программ и, как следствие, массового многоквартирного строительства (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года). Однако данные КЗО показывают, что в инфраструктурном строительстве потребление стали также не растет.

В Evraz отмечают существенное снижение объема заказов в сегменте дорожно-транспортной инфраструктуры — например, в три раза по мостам. Промышленная ипотека пока не нашла отклика на рынке в существенном объеме, а для крупного промышленного сегмента важным фактором остается доступность кредитных средств, говорят в компании. «Но мы видим, что проекты, которые получили льготное финансирование от госбанков или институтов развития, продолжают активно строиться и создавать спрос на сталь,— указывает директор по развитию рыночного спроса Evraz Дмитрий Еремеев.— Поэтому рынок позитивно воспримет любые меры господдержки, которые позволят привлекать доступное финансирование». По мнению директора практики инжиниринга консалтинговой компании Neo Яны Лебединской, стимулировать потребление стали в инфраструктурном строительстве могли бы субсидирование процентных ставок по кредитам для застройщиков, производителей металлоконструкций и поставщиков стального проката, прямые государственные инвестиции в модернизацию имеющихся и строительство новых сталелитейных производств и развитие технологий переработки стального лома (см. “Ъ” от 18 апреля), а также налоговые льготы для инфраструктурных проектов с использованием стали, производителей стального проката и предприятий, внедряющих энергоэффективные технологии в сталелитейной отрасли.

Необходимо и субсидирование логистики, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «До объекта строительства металл нужно еще довезти, и это стоит довольно дорого». Но государственное финансирование может быть решением лишь для очень ограниченного пула проектов, опасается главный аналитик Sherpa Group Алексей Жундриков, для остальных необходимо снижение ключевой ставки. Кроме того, проблемы могут возникать и в связи с задержками госфинансирования или большими складскими остатками, добавляет Олег Абелев.

В 2025 году наиболее вероятна стагнация или умеренное снижение потребления стального проката со стороны инфраструктуры из-за общих экономических факторов и недостаточного инвестиционного спроса, признает Яна Лебединская. Впрочем, в первом квартале был всплеск федеральных расходов на реализацию новых инфраструктурных национальных проектов («Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система»), в них направили почти в полтора раза больше средств, чем в нацпроекты-предшественники, добавляет Алексей Жундриков. Вероятно, проекты «пока не дошли до той стадии, когда им уже нужна сталь», допускают участники рынка, которые пока не ощутили на себе их позитивного влияния.

Это иллюзия, что инфраструктурное строительство менее подвержено влиянию ключевой ставки из-за высокой роли госфинансирования, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. «К примеру, по оценке Минтранса, почти половина объема финансирования нацпроектов "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни" в сфере транспорта заложена на внебюджетные источники,— поясняет она.— На инфраструктурных проектах работает большое число подрядчиков, для которых снижение доступности кредитных ресурсов может вести к высоким рискам при реализации долгосрочных госконтрактов».

Полина Трифонова, Дарья Андрианова