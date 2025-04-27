Путину доложили о скорой ликвидации оставшихся в Курской области групп ВСУ

Врио командира бригады морпехов с позывным Гроза доложил президенту России Владимиру Путину, что в Курской области еще остались одиночные военнослужащие ВСУ. Разрозненные группы противника будут уничтожены в ближайшее время, заявил врио комбрига.

«Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево»,— сказал военнослужащий во время доклада, который «Первый канал» показал в репортаже.

Об освобождении села Горналь в Курской области вчера, 26 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Горналь стало последним освобожденным от ВСУ населенным пунктом региона. Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. Врио губернатора Александр Хинштейн пообещал восстановить приграничье после атак со стороны Украины.

Читайте и слушайте о жизни курского приграничья в оккупации в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».