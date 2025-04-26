Минобороны показало кадры освобождения курского села Горналь

Минобороны показало видео освобождения села Горналь группировкой войск «Север». На кадрах запечатлена работа российских подразделений и поднятие флага России над этим населенным пунктом.

Об освобождении села Горналь в Курской области сегодня, 26 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В докладе президенту Владимиру Путину сегодня, 26 апреля, он отчитался о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Горналь находится в Суджанском районе Курской области. Село расположено на реке Псёл, в 102 км к юго-западу от Курска и в 15,5 км к югу от районного центра — города Суджи.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. Врио губернатора Александр Хинштейн пообещал восстановить приграничье после атак со стороны Украины. Господин Путин убежден, что разгром украинской армии в регионе «отразится на всей линии боевого соприкосновения».

Читайте и слушайте о жизни курского приграничья в оккупации в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».