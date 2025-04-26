Хинштейн пообещал восстановить приграничье Курской области после атак ВСУ

Территорию Курской области нужно будет разминировать и восстанавливать после освобождения от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил врио губернатора Александр Хинштейн. О разгроме ВСУ в Курской области сегодня, 26 апреля, сообщил российский Генштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся»,— написал господин Хинштейн в Telegram. Он считает, что теперь «полный разгром врага на всех направлениях фронта» стал еще ближе.

Бои с ВСУ в Курской области длились с 6 августа 2024 года. К июлю власти должны по поручению Владимира Путина разработать программу восстановления объектов инфраструктуры региона.

О жизни курского приграничья в оккупации читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».