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Коммерсантъ FM
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Хинштейн пообещал восстановить приграничье Курской области после атак ВСУ

Территорию Курской области нужно будет разминировать и восстанавливать после освобождения от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил врио губернатора Александр Хинштейн. О разгроме ВСУ в Курской области сегодня, 26 апреля, сообщил российский Генштаб.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся»,— написал господин Хинштейн в Telegram. Он считает, что теперь «полный разгром врага на всех направлениях фронта» стал еще ближе.

Бои с ВСУ в Курской области длились с 6 августа 2024 года. К июлю власти должны по поручению Владимира Путина разработать программу восстановления объектов инфраструктуры региона.

О жизни курского приграничья в оккупации читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

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