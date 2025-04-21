Так говорил папа

21 апреля умер глава Римско-католической церкви — папа Франциск. Что говорил глава Ватикана об абортах, гомосексуализме и Украине — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP Папа римский Франциск

Фото: Andrew Medichini / AP

Об аде

«То, что я скажу,— это не догма, а мой личный взгляд на вопрос. Я предпочитаю думать, что ад пуст» (в интервью Catholic News Agency, январь 2024 года).

О новом Всемирном потопе

«Потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути» (в книге «О пороках и достоинствах», вышедшей в марте 2021 года).

Об иудаизме

«Я считаю, что межрелигиозный диалог должен исследовать еврейские корни христианства и христианский расцвет иудаизма… Внутри каждого христианина — еврей» (в интервью испанской газете La Vanguardia, июнь 2014 года).

О гомосексуалах

«Если человек гей, находится в поисках Бога и его намерения чисты — кто я такой, чтобы судить его?» (на пресс-конференции после возвращения из Бразилии, июль 2013 года).

Об абортах

«Чтобы не возникало препятствий между мольбой о прощении и Божьим милосердием, я дарую всем священникам, в пределах их служения, право отпускать грех совершения аборта» (в апостольском послании, ноябрь 2016 года).

О Дональде Трампе

«Человек, который думает только о строительстве стен, где бы они ни находились, а не о строительстве мостов, не является христианином» (после визита в Мексику, февраль 2016 года).

Об удовольствии

«Удовольствие от еды нужно, чтобы вы ели и сохраняли собственное здоровье, точно так же удовольствие от секса нужно, чтобы любовь стала еще прекраснее и было обеспечено продолжение рода» (в интервью публицисту Карлу Петрини, сентябрь 2020 года).

О климате

«Проблема изменения климата неразрывно связана с проблемами упадка этики, морали, духа равенства и социальной справедливости… Сложилась тяжелая ситуация, наша планета страдает, но окно возможностей все еще открыто. У нас пока еще есть время» (в обращении к саммиту ООН, сентябрь 2019 года).

О Владимире Путине

«Он культурный. Он трижды посещал меня в качестве главы государства, и с ним можно поговорить на высоком уровне... Однажды мы говорили о литературе... Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия» (в интервью La Nation, март 2023 года).

О коммунизме

«Если я рассматриваю Евангелие только с социологической точки зрения, то да, я коммунист, как и Иисус… Коммунисты украли некоторые из наших христианских ценностей. Другие же они превратили в катастрофу» (в интервью America Magazine, ноябрь 2022 года).

Об ИИ

«Искусственный интеллект лежит в основе эпохальных перемен, которые мы переживаем… Помолимся, дабы прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человеку и был, скажем так, "человечным"?» (в видеопослании к верующим, ноябрь 2020 года).

О критике церкви

«Нельзя жить, постоянно обвиняя церковь. Кто в Библии зовется главным обвинителем — дьявол! И те, кто свою жизнь проводят в обвинениях, не назову их детьми дьявола, потому что их у него нет, но они его друзья и родственники» (в преддверии съезда католических иерархов, февраль 2019 года).

О войне

«Если бы у нас была память, мы бы знали, что война, прежде чем она достигнет линии фронта, должна быть остановлена в сердцах... И для этого нам нужны переговоры, креативность и дальновидная политика, способная построить новую систему сосуществования, которая больше не будет основана на оружии» (в книге «Против войны: мужество строить мир», вышедшей в апреле 2022 года).

О Китае

«Чтобы понять Китай, нужен целый век, а мы не живем сто лет. Китайский менталитет богат, и, когда он нездоров, он теряет это богатство и может ошибиться. Чтобы его понять, мы избрали путь диалога, мы открыты для диалога» (на пресс-конференции после визита в Казахстан, сентябрь 2022 года).

О языке

«Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса» (в интервью изданию Corriere della Sera о беседе с патриархом Кириллом, май 2022 года).

О конфликте на Украине

«Все великие державы встретились там. Поле боя — Украина. Там воюют все… И там есть имперские интересы. Не только русской, но и других империй. Империям свойственно ставить народы на второе место» (в интервью швейцарскому телеканалу RSI, март 2023 года).