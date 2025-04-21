«Сегодня человечество утратило голос»
Мировые лидеры — о папе Франциске
21 апреля в возрасте 88 лет умер глава Римско-католической церкви — папа Франциск. Король Великобритании Карл III отметил его сострадание и заботу о единстве церкви, премьер-министру Италии Джорджи Мелони «посчастливилось получить его дружбу», а Дик Шооф, премьер-министр Нидерландов, назвал понтифика «человеком из народа». Реакция мировых лидеров на смерть папы Франциска — в подборке «Ъ».
Папа римский Франциск
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Король Великобритании Карл III:
«Королева и я помним с особой любовью наши встречи с его святейшеством… и глубоко тронуты тем, что смогли посетить его в начале апреля… Его будут помнить за сострадание, заботу о единстве церкви и неустанную приверженность общим делам верующих».
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:
«Мне посчастливилось получить его дружбу, его советы, его учение, которые никогда не подводили, даже в моменты испытаний и страданий. Он призывал мир искать путь к миру, стремиться к общему благу и строить более справедливое и равноправное общество. Его учение и наследие не будут потеряны».
Дональд Трамп, президент США:
«Покойся с миром, папа Франциск! Благослови Господь его и всех, кто его любил!»
Эмманюэль Макрон, президент Франции:
«От Буэнос-Айреса до Рима папа Франциск хотел, чтобы церковь несла радость и надежду беднейшим. Пусть она объединит людей друг с другом и с природой. Пусть эта надежда постоянно возрождается и после него».
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
«Папа своим смирением и любовью вдохновлял миллионы людей далеко вне католической церкви».
Дик Шооф, премьер-министр Нидерландов:
«Папа Франциск был во всех отношениях человеком из народа… Своим трезвым образом жизни, служением и состраданием папа Франциск был для многих примером для подражания — как католиков, так и некатоликов».
Исаак Херцог, президент Израиля:
«Человек глубокой веры и безграничного сострадания, он посвятил свою жизнь возвышению бедных и призывам к миру в неспокойном мире».
Президент Аргентины Хавьер Милей:
«Несмотря на разногласия, которые сейчас кажутся неважными, для меня было честью узнать его в его доброте и мудрости. Я прощаюсь со святым отцом и сопереживаю всем нам, кто сегодня справляется с этой грустной новостью».
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва:
«Сегодня человечество утратило голос, призывающий к уважению и принятию других. Папа Франциск всей своей жизнью проповедовал любовь, терпимость и солидарность, которые являются основой христианского учения… Со своей простотой, мужеством и чуткостью Франциск поднял в Ватикане вопрос изменения климата. Он яростно критиковал экономические модели, которые привели человечество к такому количеству несправедливости».
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший:
«Это действительно грустно. Я люблю этого папу. На мой взгляд, лучший папа на моем веку».