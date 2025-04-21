«Сегодня человечество утратило голос»

21 апреля в возрасте 88 лет умер глава Римско-католической церкви — папа Франциск. Король Великобритании Карл III отметил его сострадание и заботу о единстве церкви, премьер-министру Италии Джорджи Мелони «посчастливилось получить его дружбу», а Дик Шооф, премьер-министр Нидерландов, назвал понтифика «человеком из народа». Реакция мировых лидеров на смерть папы Франциска — в подборке «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

На церемонии канонизации Джона Генри Ньюмана в Ватикане (13 октября 2019 года)

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

Король Великобритании Карл III:

«Королева и я помним с особой любовью наши встречи с его святейшеством… и глубоко тронуты тем, что смогли посетить его в начале апреля… Его будут помнить за сострадание, заботу о единстве церкви и неустанную приверженность общим делам верующих».

На саммите G7 в итальянском резорт-отеле «Борго Эньяция» (14 июня 2024 года)

Фото: Alex Brandon / AP

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

«Мне посчастливилось получить его дружбу, его советы, его учение, которые никогда не подводили, даже в моменты испытаний и страданий. Он призывал мир искать путь к миру, стремиться к общему благу и строить более справедливое и равноправное общество. Его учение и наследие не будут потеряны».

На встрече в Ватикане (24 мая 2017 года)

Фото: Evan Vucci, Pool / AP

Дональд Трамп, президент США:

«Покойся с миром, папа Франциск! Благослови Господь его и всех, кто его любил!»

На встрече в Марселе (23 сентября 2023 года)

Фото: Sebastien Nogier / AP

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

«От Буэнос-Айреса до Рима папа Франциск хотел, чтобы церковь несла радость и надежду беднейшим. Пусть она объединит людей друг с другом и с природой. Пусть эта надежда постоянно возрождается и после него».

На встрече в Ватикане (10 июня 2022 года)

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

«Папа своим смирением и любовью вдохновлял миллионы людей далеко вне католической церкви».

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Дик Шооф, премьер-министр Нидерландов:

«Папа Франциск был во всех отношениях человеком из народа… Своим трезвым образом жизни, служением и состраданием папа Франциск был для многих примером для подражания — как католиков, так и некатоликов».

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Исаак Херцог, президент Израиля:

«Человек глубокой веры и безграничного сострадания, он посвятил свою жизнь возвышению бедных и призывам к миру в неспокойном мире».

На встрече в Ватикане (11 февраля 2024 года)

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей:

«Несмотря на разногласия, которые сейчас кажутся неважными, для меня было честью узнать его в его доброте и мудрости. Я прощаюсь со святым отцом и сопереживаю всем нам, кто сегодня справляется с этой грустной новостью».

На саммите G7 в итальянском резорт-отеле «Борго Эньяция» (14 июня 2024 года)

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва:

«Сегодня человечество утратило голос, призывающий к уважению и принятию других. Папа Франциск всей своей жизнью проповедовал любовь, терпимость и солидарность, которые являются основой христианского учения… Со своей простотой, мужеством и чуткостью Франциск поднял в Ватикане вопрос изменения климата. Он яростно критиковал экономические модели, которые привели человечество к такому количеству несправедливости».

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший:

«Это действительно грустно. Я люблю этого папу. На мой взгляд, лучший папа на моем веку».

Подготовила Яна Рождественская