В МИДе Ирана рассчитывают на участие МАГАТЭ в переговорах с США

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут поучаствовать уже в следующем, четвертом раунде переговоров США и Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Он сказал об этом в эфире иранского государственного телевидения по итогам третьего раунда переговоров, который прошел накануне, 26 апреля. Диалог США и Ирана становится более детальным и начинает касаться более технических тем, сказал господин Арагчи. Так, в прошедших переговорах участвовали эксперты по экономическим вопросам.

В Иране удовлетворены переговорами с американцами, хотя господин Арагчи отмечает разногласия в позициях сторон. «В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Представителей МАГАТЭ ожидают и в самом Иране. Их приезд должен состояться «на этой неделе», сообщали в Госдепе США в четверг, 24 апреля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».