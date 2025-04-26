В Иране удовлетворены переговорами с США, несмотря на разногласия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о том, как проходят встречи между представителями Тегерана и Вашингтона. Стороны обнаруживают разногласия в своих позициях, но, тем не менее, в Иране остаются довольными диалогом. Темы переговоров уходят в более технические детали, добавил он.

«Обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно»,— сказал господин Арагчи по окончании третьего раунда переговоров, которые прошли в Омане (цитата по ТАСС).

Оптимистично к переговорам о ядерной сделке относится и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что диалог между странами проходит хорошо. По мнению госсекретаря США Марко Рубио, стороны же по-прежнему далеки от какого-либо соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».