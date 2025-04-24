Госдеп: МАГАТЭ может посетить Иран на этой неделе

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерена приехать в Иран на этой неделе, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Трансляция ее выступления велась на Youtube-канале ANI News.

Выступая на семинаре в американском Совете по международным отношениям в середине апреля, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что следует предотвратить появление военного атома у Ирана. Он уточнил, что в нынешних условиях Тегерану потребуются не годы, а месяцы на создание нескольких ядерных боеголовок.

Сегодня, 24 апреля, постпреды Ирана, России и Китая при организациях ООН в Вене встретились с господином Гросси, чтобы обсудить дипломатическую сторону решения вопроса об иранском ядерном досье. Американская сторона, в свою очередь, призывает к оперативному заключению сделки Вашингтона и Ирана. Президент США Дональд Трамп отвел на реализацию полноценного соглашения два месяца.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».