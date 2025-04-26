США отложили санкции против сербской NIS на два месяца
Сербская компания NIS получила отсрочку на введение санкций США до 27 июня. Об этом сообщает президент Сербии Александр Вучич.
«Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии»,— написал глава государства в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
28 марта США отложили введение санкций против компании до 28 апреля. В предыдущий раз меры были отложены в конце февраля. NIS и «Газпром нефть» попали под американские санкции 10 января. МИД России заявлял, что санкции против российского энергетического сектора представляют собой «попытку нанести хоть какой-то ущерб» экономике страны, и пообещал принять ответные меры.
NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Компания занимается разведкой и добычей углеводородов, владеет нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево. Ее сеть АЗС насчитывает более 400 станций в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.
Компания «Газпром нефть» владеет 44,85% акций NIS, «Газпром» — 11,3%. Сербии принадлежит 29,87% акций. Остальное — миноритарным акционерам.
Подробнее о санкциях США против нефтяного сектора РФ — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».