Нефть повышенной токсичности

Накануне своего ухода администрация Джо Байдена ввела самый жесткий за последние годы пакет санкций в отношении российского ТЭКа. В санкционный список впервые были внесены крупнейшие российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также действующие российские СПГ-проекты: «Портовая СПГ» «Газпрома» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа. Кроме того, теперь за взаимодействие с российским энергетическим сектором под санкции США может попасть любое лицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российской нефти будет непросто пробиться к иностранным покупателям сквозь новые американские санкции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российской нефти будет непросто пробиться к иностранным покупателям сквозь новые американские санкции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минфин США 10 января опубликовал новые, самые суровые за последние годы ограничения в отношении российской нефтяной и СПГ-отрасли. В блокирующий санкционный список (SDN List) были внесены «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их руководители Александр Дюков и Владимир Богданов, проект «Роснефти» «Восток Ойл», более 180 судов, в основном нефтяного флота, нефтетрейдеры и нефтесервисные компании, а также ряд чиновников и топ-менеджеров в сфере ТЭКа.

Как следует из заявления американского Минфина, теперь за установленный факт планируемого или имеющего место взаимодействия с российским энергетическим сектором под санкции может попасть любое лицо. Как поясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин, новый пакет санкций США за счет добавления сектора нефтедобычи расширяет перечень из 16 секторов экономики РФ, против которых можно вводить ограничения (указ 14024). Раньше санкции против российской нефтедобычи носили секторальный характер, теперь, отмечает он, «оказаться под блокирующими санкциями США можно просто за то, что компания работает в сфере добычи нефти и газа».

Нефтяные гранды

На «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. «Сургутнефтегаз» ежемесячно отгружал около 1,9–2,2 млн тонн, «Газпром нефть» — 1,6–1,8 млн тонн. Все операции с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» должны быть свернуты до 27 февраля.

В SDN List внесены несколько десятков структур «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В частности, это принадлежащие «Газпром нефти» Московский и крупнейший в России Омский НПЗ, «Газпром нефть шельф», владеющая Приразломным месторождением, единственным введенным в строй на арктическом шельфе РФ, сербская NIS и ряд других компаний. Также в списке OFAC перечислены один из крупнейших в РФ Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», Сургутнефтегазбанк и другие структуры нефтекомпании.

В «Сургутнефтегазе» комментариев не дали, в «Газпром нефти» сообщили “Ъ”, что компания в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. В компании отметили, что считают решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции.

Опрошенные “Ъ” аналитики и участники рынка ожидают, что новый санкционный пакет окажет очень серьезное влияние на весь российский нефтяной сектор.

В частности, полагают они, возникнут проблемы, связанные с ростом дисконтов на нефть и нефтепродукты, увеличением ставок фрахта из-за дефицита «чистых» танкеров, а также с проведением оплаты. «Сегодняшний пакет санкций — результат усилий правительства США, направленных, с одной стороны, на количественное расширение санкций против основных компаний-экспортеров, с другой — наносящих, возможно, даже более чувствительный удар по выстроенной финансово-юридической и логистической инфраструктуре»,— отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин. Аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов считает, что небольшое снижение экспорта в краткосрочной перспективе возможно, но со временем потоки нормализуются. Санкции должны незначительно увеличить дисконт на российскую нефть, что в основном объясняется ростом трансакционных издержек, добавляет он.

Сервис и флот

Масштабные адресные санкции были введены против подрядчиков, оказывающих сервисные услуги для нефтегазовой отрасли. Этот сектор оказался особенно уязвимым после того, как в 2022 году из-за санкций был ограничен ввоз в Россию западного оборудования и технологий. В списке, состоящем из 35 компаний, в том числе упоминаются «Технологии ОФС», которой были переданы активы американской Baker Hughes в РФ, морской буровой подрядчик «Газпром шельфпроект», работающий на шельфе Арктики и Сахалина, крупный буровой подрядчик НОВАТЭКа «Инвестгеосервис», буровая структура «Роснефти» «РН-Бурение», бывшее СП «Газпрома» и Wintershall «Ачимгаз» по разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения и т. д.

Новые американские санкции коснутся также 180 судов, перевозящих российскую нефть, крупнейших игроков рынка страхования морских рисков «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования», а также ряда нефтетрейдеров.

Как отмечает Сергей Гландин, теперь американским лицам будет запрещено «заниматься нефтедобычей, бурением, нефтесервисом, а также занимать какие-либо должности в российских нефтяных (нефтесервисных) компаниях». Он поясняет, что если в какой-то нефтесервисной компании есть американские граждане, которые еще продолжают работать в РФ, то им желательно уволиться сегодняшним днем.

Действующие СПГ-заводы

Минфин США впервые включил в SDN List два действующих российских СПГ-завода. Это «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и Газпромбанка на 660 тыс. тонн и «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год.

В ноябре 2023 года в SDN List попал на тот момент достраиваемый проект «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭКу принадлежат 60%. Впоследствии это остановило его работу.

До половины экспорта «Криогаз-Высоцка» уходит в Бельгию, в последние месяцы значительная часть грузов отгружалась также в Испанию, которая заместила объемы отказавшихся от покупки российского СПГ Финляндии и Швеции. «Портовая СПГ», запущенная в 2022 году, не имела долгосрочных контрактов на поставку СПГ, экспортируя спотовые партии в Китай, Грецию и Испанию. Также в перечень включены три СПГ-танкера: флагманский танкер Arc7 проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа «Кристоф де Маржери», который уже несколько месяцев простаивает в море из-за санкций ЕС, а также танкеры из флота газпромовского проекта «Портовая СПГ» — «Псков» и «Великий Новгород». В «Газпроме» от комментариев отказались, в НОВАТЭКе “Ъ” не ответили.

По оценкам независимого эксперта Александра Собко, совокупная годовая выручка «Криогаз-Высоцка» и «Портовой СПГ» от продажи СПГ может достигать $1,3 млрд. 2,2 млн тонн СПГ, которые экспортируют площадки,— это заметный объем для глобального рынка СПГ, особенно в условиях остановки украинского транзита. «Тем не менее эти события происходят в тот момент, когда на мировом рынке СПГ все же начинают запускаться новые мощности — это крупный Plaquemines LNG в США на 14 млн тонн, также в этом году ожидается запуск LNG Canada и некоторых других заводов,— напоминает господин Собко.— В результате дефицит на рынке начнет уходить, и если в зимний период вывод российских заводов может добавить напряжения, то уже к лету ожидается нормализация ситуации на рынке. В любом случае объемы двух российских СПГ-заводов едва ли смогут критично повлиять на мировой рынок».

Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко, Анна Занина