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Коммерсантъ FM
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МИД России пообещал ответить США на санкции против энергетического сектора

МИД России заявил, что санкции США против российского энергетического сектора представляют собой «попытку нанести хоть какой-то ущерб» экономике страны. Там добавили, что ограничения вводятся «даже ценой риска дестабилизации мировых рынков».

«Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся… Продолжится реализация крупных отечественных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах»,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как добавили в МИДе, на фоне провала «санкционного прессинга» Вашингтон пытается сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса. В жертву, считают в ведомстве, приносятся интересы европейских союзников и граждан США.

10 января Минфин США ввел санкции в отношении российских энергетических компаний и их руководителей. В их числе «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также сын совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова Юсуф и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Под ограничения также попали главы ЛУКОЙЛа, «Башнефти», «Татнефти», «Росатома» и два замминистра энергетики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».

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