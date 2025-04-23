Россию на похоронах папы Франциска представит глава Минкульта Любимова

Министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, кандидатуру выбрал президент Владимир Путин. Похороны папы римского состоятся в субботу, 26 апреля, в римской церкви Санта-Мария Маджоре. В ранее опубликованном завещании Франциск пожелал быть похороненным именно в этой базилике.

Понтифик умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Попрощаться с понтификом можно будет в течение трех дней в соборе Святого Петра. Он занимал пост главы Римско-католической церкви с 2013 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».