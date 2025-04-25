Сирия дала израильский крен

Правительство переходного периода Сирии готово к нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Марлин Штуцман, который вместе со своим коллегой-однопартийцем Кори Миллсом нанес визит в республику и провел 19 апреля переговоры с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. Силовые структуры еврейского государства видят в этом уловку, рассчитанную только на снятие американских санкций. Дамаск не скрывает своего желания выйти из-под американских рестрикций, но утверждает, что больше не просит США ни о каких услугах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марлин Штуцман

Фото: Michael Conroy, File / AP Марлин Штуцман

Фото: Michael Conroy, File / AP

О визите американской делегации Марлин Штуцман рассказал изданию The Jerusalem Post. Он заявил, что Ахмед аш-Шараа открыт для «сделки Авраама» — соглашения об установлении официальных отношений с Израилем. «Он (Ахмед аш-Шараа.— “Ъ”) сказал, что, очевидно, должны начаться переговоры и должны быть предприняты определенные шаги»,— заявил господин Штуцман. Однако, по его словам, у переходного правительства Сирии есть свой перечень требований к Израилю. «Аш-Шараа обеспокоен тем, что Сирия как страна будет разделена на регионы,— поделился республиканец.— Он не хотел, чтобы это произошло». Отдельно, по его словам, Дамаск тревожит то, что израильтяне продолжают бомбардировки Сирии и окапываются в районе Голанских высот.

Спекуляции на тему восстановления контактов между Сирией и Израилем не раз появлялись в эпоху экс-президента Башара Асада, однако его правительство не решалось публично упоминать о вероятности таких соглашений.

Господин Штуцман особо подчеркнул, что сирийский лидер «просит у США не денег, а лишь снятия санкций». Намерения Дамаска следует принять во внимание, утверждает конгрессмен.

Впрочем, по его словам, у США тоже есть свои условия к Сирии. «Необходимо предпринять шаги, включающие обеспечение уважения прав человека, прав женщин, религиозных свобод и достойное отношение ко всем сирийцам: ни к кому нельзя относиться как к меньшинству или как к неполноценным»,— пояснил господин Штуцман.

Вместе с тем от Сирии ждут, что она будет поддерживать «уважительные и безопасные отношения с Израилем», а также то, что она не станет «полигоном для терроризма» и прокси-силой Ирана, Китая или России, подчеркнул республиканец.

Другие условия, выполнения которых США добиваются от Сирии в обмен на ослабление санкционного режима,— уничтожение запасов химического оружия, оставшегося от режима господина Асада, а также содействие в поисках американского журналиста-фрилансера Остина Тайса, без вести пропавшего в 2012 году в районе Дамаска. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа направила правительству Ахмеда аш-Шараа запрос на ограничение деятельности палестинских вооруженных формирований. Это включает в себя заморозку их финансовых активов и высылку их представителей, годами действовавших на сирийской территории с разрешения Башара Асада.

Источник издания Ynet в израильских органах безопасности заявил, что правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, вряд ли проявит доверие к намерениям Дамаска. «Те, кто продает Сирию Эрдогану, в действительности не хотят присоединяться к соглашениям (о нормализации с еврейским государством.— “Ъ”)»,— выразил уверенность собеседник Ynet. По его словам, на самом деле переходная администрация Сирии хочет снять американские санкции и вводит всех в заблуждение.

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что дополнительные страны давно хотят присоединиться к «сделке Авраама». На вопрос, заслуживает ли американский лидер Нобелевскую премию мира, он заметил, что, возможно, награда найдет его именно за расширение соглашений об установлении отношений между Израилем и странами арабского мира.

Не исключено, что одним из посредников в потенциальной нормализации может выступить важнейший партнер Израиля — Азербайджан.

Переходное правительство в Дамаске уже запросило Баку о помощи в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры, сообщили источники катарского издания The Middle East Eye (MEE). Присутствие азербайджанских компаний в Сирии могло бы успокоить израильтян, говорят собеседники MEE. «Сирия хочет уравновесить каждого регионального игрока. Участие Турции и Азербайджана в эксплуатации нефтяных и газовых месторождений даст чувство уверенности в том, что касается Израиля»,— заявил MEE источник, знакомый с расчетами Дамаска.

В скором времени Биньямин Нетаньяху должен отправиться с официальным визитом в Азербайджан, утверждает издание Israel Hayom. Там он планирует провести встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Не исключено, что ситуация в Сирии будет одной из тем переговоров, равно как и отношения между Израилем и Турцией, между которыми азербайджанское руководство уже успело выступить посредником.

Нил Кербелов