Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт Индии и Пакистана?

Индийская армия заявила об обстрелах границы со стороны Пакистана. По сообщениям военных, огонь по блокпостам был открыт вечером 24 апреля. Утверждается, что пострадавших нет, а на стрельбу был дан «эффективный ответ». Стороны тем временем объявили о приостановке двух важнейших договоров, которые регулируют отношения между Индией и Пакистаном. Поводом для эскалации стал теракт, который произошел 22 апреля в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, погибли почти три десятка человек. Индия считает, что к атаке причастны спецслужбы Пакистана. Но там это отрицают и перекладывают вину на группировки боевиков. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pawan Kumar / Reuters Фото: Pawan Kumar / Reuters

CNN напоминает, что Кашмир остается очагом напряженности с 1947 года, с момента раздела Британской Индии. Индия и Пакистан, возникшие как государства с разным религиозным большинством, претендуют на всю территорию Кашмира. С тех пор они трижды вели войну, а регион стал одной из самых милитаризованных зон в мире. На его территории десятилетиями действуют вооруженные группировки. Часть из них требует независимости, другая — присоединения к Пакистану. Последнее серьезное обострение случилось в 2019 году. Тогда в результате теракта погибли более 40 индийских силовиков, и это привело к воздушному удару по Пакистану, первому с 1971-го. Сейчас, после новой атаки, аналитики считают, что иллюзия стабильности, которую пытался создать премьер Нарендра Моди, разрушена.

The New York Times рассказывает о Договоре по водам Инда, который приостановили в ходе нового конфликта. Этот документ называют одним из самых устойчивых мирных соглашений. Его подписали в 1960 году, он регулирует распределение воды из шести рек между двумя странами. Индия контролирует три восточные реки, Пакистан — три западные, но те частично протекают по индийской территории. Решение ограничить доступ к воде может сильно ударить по Пакистану. Там уже прогнозируют 35-процентный дефицит в сельскохозяйственных регионах. Более того, если Индия сбросит воду без предупреждения, это может привести к наводнениям.

The Guardian отмечает, что именно решение приостановить водный договор вызвало самые резкие обвинения со стороны Исламабада. В ответ Пакистан приостановил Симлское соглашение, один из ключевых послевоенных договоров. Фактически это основа взаимодействия двух стран.

The Times of India объясняет, что соглашение, подписанное в 1972 году, закрепляло принципы ненападения, уважения суверенитета и мирного урегулирования споров. Оно также узаконило линию контроля в Кашмире как временную границу и запрещало ее одностороннее изменение. Аналитики опасаются, что приостановка соглашения сделает конфликт интернациональным. В Пакистане уже призывают подключить к переговорам ООН, Китай и Организацию исламского сотрудничества. Это нарушает один из главных пунктов соглашения — разрешение конфликтов только в двустороннем формате. Если линия контроля больше не будет считаться неприкосновенной, регион может снова скатиться в военное противостояние.

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