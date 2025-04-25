«Горячие точки никуда не исчезают»

Отношения Индии и Пакистана резко ухудшаются: Дели заблокировал течение реки Инд в направлении соседней страны. Исламабад ранее предупредил, что такой шаг будет рассматриваться как объявление войны. Причиной нынешнего обострения стал крупный теракт в штате Джамму и Кашмир. В результате нападения боевиков погибли 26 человек, в основном это были туристы из разных стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе рассуждает о потенциальной опасности так называемых замороженных конфликтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном — новое обострение. В индийском штате Джамму и Кашмир боевики доселе малоизвестной группировки «Кашмирское сопротивление» расстреляли группу туристов в окрестностях города Пахалгам. Это местная туристическая жемчужина популярна у любителей путешествий. В результате погибли 26 человек. После этого ситуация стала накаляться и вышла уже на уровень межгосударственного конфликта. Власти в Дели открыто намекают на провокацию пакистанских спецслужб. Примечательно, что в последнее пять лет в регионе было относительно спокойно, что привело, в частности, к бурному развитию туризма. Соответственно, уровень жизни населения вырос. В таких условиях обычно правоохранители и сотрудники спецслужб успокаиваются и расслабляются. Этим, естественно, пользуются террористы.

Мы не будем сильно углубляться в историю этого противостояния. Продолжается оно уже почти 80 лет, со времен распада Британской империи и создания двух независимых государств — Индии и Пакистана. Для нашего же человека эта история была всегда чем-то далеким: давно она тянется, все привыкли, как-нибудь договорятся. Собственно, к чему все это?

Мы видим классический пример так называемого замороженного конфликта и доказательство того факта, что в один прекрасный момент он перестает быть таковым и даже рискует разгореться с новой силой и непредсказуемыми последствиями.

По крайней мере, Дели и Исламабад делают очень воинственные заявления, что рука не дрогнет, война начнется. Особенно это актуально в связи с тем, что и Индия, и Пакистан за это время сумели обзавестись ядерным оружием. Почему именно сейчас все это происходит, догадаться несложно: во всем мире враз исчезла стабильность. Террористы и разные борцы за независимость, которые только делали вид, что стали респектабельными гражданами, подобное очень остро чувствуют. Для них это, возможно, последний шанс напомнить о себе. Сильные мира сего, в свою очередь, погрязли в многочисленных проблемах, которых, к великому сожалению, меньше не становится.

Старый мир рушится, а новый никто создавать, похоже, не собирается.

Все это в целом может очень плохо кончиться. Но и это еще не все. Самое главное состоит в том, что горячие точки по всему миру никуда не исчезают. Гаснут одни, зажигаются новые. Но отвлечемся от рассуждений. Если сейчас в Кашмире действительно разгорится нечто серьезное, то все остальные конфликты резко уйдут на второй план и начнется новый этап международной напряженности. Также держим в уме ситуацию вокруг Тайваня и очень неспокойный Корейский полуостров. Лучше пусть Индия с Пакистаном, как раньше, договорятся. Может быть, как-то удастся решить проблему этого спорного штата, чтобы одним замороженным конфликтом наконец-то стало меньше.

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Дмитрий Дризе