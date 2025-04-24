Воды преткновения

После теракта в Кашмире Индия и Пакистан оказались на грани вооруженного конфликта. Закрыто воздушное пространство, могут перекрыть реки. Страны выслали дипломатов, аннулируют визы и прекратили торговлю. 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Погибли 28 человек. Ответственность взяла на себя малоизвестная группировка, которая действует в Пакистане, она называет себя «Кашмирское сопротивление». Индийские правоохранители установили личности пяти нападавших. По их информации, трое — пакистанцы. Нью-Дели считает, что к атаке причастны спецслужбы Пакистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters

Возможно ли военное противостояние между странами? Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Ольга Харина не исключает такого сценария, хотя о ядерной эскалации говорить не приходится: «Ситуация ухудшалась с 2019 года. Бойкотировались совместные мероприятия, допускались колкие заявления в адрес друг друга в отношении статуса Джамму и Кашмир. Индия стала переселять этнических представителей других штатов в Кашмир. Пакистан посчитал, что Индия делает это намеренно для того, чтобы разбавить исламское население. И на самом-то деле каких-то прямо грандиозных достижений между Индией и Пакистаном за последние годы не наблюдалось. Наоборот, происходили локальные стычки на границе, летали дроны.

Если мы говорим про риск военных действий, то он довольно велик. Но я бы здесь не расценивала это как возможность предстоящей ядерной войны, скорее, формат военной операции.

Дело в том, что группировки активизировались, начали расти в 2020-е после отмены особого статуса Джамму и Кашмир. Сейчас они довольно неплохо вооружены, судя по заявлениям индийских властей, что может привести к каким-то терактам, в том числе и на территории самой Индии, углубляясь в крупные города, в штаты. Пакистан всякую причастность к этим группировкам отрицает. У Индии есть информация, что они все-таки связаны со спецслужбами Пакистана. Но на данный момент никаких подтверждений не было».

Индия на фоне событий решила приостановить действие Договора о водах Инда, он регулирует использование двумя странами пограничных рек. В Пакистане ответили, что будут рассматривать любую попытку перекрыть поток пресной воды на его территорию «как акт войны». Но и полноценного мира между странами не было, все последние годы наблюдался просто замороженный конфликт, считает старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Илья Спектор: «Каждый раз, когда обостряются отношения между Индией и Пакистаном, все вспоминают о том, что это ядерные державы. Но дело в том, что обострения происходят постоянно. Последний пример был в 2019 году — нападение на конвой индийской полиции. В принципе, мы можем говорить о том, что на территории Кашмира давно существует исламистское подполье, которое ставит своей целью отделение Кашмира от Индии, создание в Кашмире исламского государства.

Так или иначе, представители этих группировок имеют свои базы на территории Кашмира, которую Пакистан контролирует. Сейчас, конечно, ситуация несколько отличается, потому что теракт совершен не против силовиков, а против мирных туристов. Но пока те шаги, которые предпринимают Индия и Пакистан, укладываются в рамку стандартного обострения ситуации в Кашмире.

Что касается выхода из договора, есть постоянные отдельные конфликты по этому вопросу, но закрыть реки Пакистану у Индии нет такой технической возможности, даже если бы в Дели этого захотели бы. Может ли Индия пойти на послабления? Местные партии не запрещаются, но автономия несколько урезается. Я бы сказал, что правительство Нарендры Моди на попятную не пойдет. Возможно, после того как пройдут новые выборы, он получит права, равные правам всех остальных индийских штатов. Но не будет того, чтобы ситуация вернулась к тому, что было до Нарендры Моди».

Пакистан 24 апреля снова заявил о готовности к войне с Индией. Министерство обороны страны опубликовало в соцсетях пост с подписью: «Спасибо, Моди, ты объединил нашу нацию». К нему прикрепили видео запуска ракеты. Но все может ограничиться ударами дронов с обеих сторон, считает руководитель центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов: «Индийцы явно оставляют за собой свободу в плане того, что, возможно, они нанесут через какое-то время удар по пакистанской территории, по лагерям подготовки боевиков, которые, как индийцы, заявляют, осуществили теракт. Это, наверное, максимум эскалации, которую сейчас стоит ожидать. Потому что пока обе стороны пытаются друг на друга воздействовать невоенными мерами.

Максимум, что произошло: пакистанцы сообщают о том, что индийцы якобы концентрируют силы в районе северного Кашмира. Вряд ли там возможны какие-то серьезные боевые действия, просто потому что там очень неудобный для этого сам по себе ТВД. И пакистанцы вечером 23 апреля вывели флот в море. Пакистанцы обычно всегда вытягивают свой флот из Карачи, чтобы не повторилась ситуация 1971 года. То есть Пакистан настолько в море слабее Индии, что концентрировать свой флот в угрожаемый период в одной точке смерти подобно. Может быть то, что все это так ограничится словами в большой степени, но на это не очень похоже.

Есть доля вероятности, что индийцы начнут активнее разрывать дипломатические отношения с Пакистаном, потому что Договор о водах Инда — это был последний существующий механизм, в котором Индия и Пакистан работали совместно».

Индийские телеканалы сообщают, что Нью-Дели после нового теракта в Джамму и Кашмире рассматривает отмену режима прекращения огня, который был согласован с Пакистаном в 2021-м. В течение последних лет стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

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Александра Абанькова, Андрей Дубков