Цены на пиво немного охмелели

К марту средняя цена пива в российской несетевой рознице увеличилась на 15% год к году, до 165 руб. за 1 л. С начала года большинство пивоваров подняли отпускные цены на свою продукцию, реагируя таким образом на повышение акцизов и рост издержек. Самое дорогое пиво оказалось в Якутии, где его цена достигает 249 руб. за 1 л, а наиболее бюджетное — в Татарстане и Крыму, 152 руб. и 151 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как следует из имеющегося в распоряжении “Ъ” исследования оператора фискальных данных «Эвотор», в марте средняя цена пива в несетевой российской рознице составила 165 руб. за 1 л, что на 15% больше год к году. Ряд крупнейших производителей пива еще в конце прошлого года уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10% (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года). Так, на 9,8% увеличил оптовую стоимость своей продукции холдинг «Объединенные пивоварни» (ранее Heineken в РФ; бренды «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев»). О повышении цен примерно на 10% также уведомляли AB InBev Efes, Medovarus, белорусское ООО «Криница-Трейд» и дистрибутор «Госселайн Логистикс».

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Об индексации в среднем на 10–15%, в зависимости от категории, также заявляла Московская пивоваренная компания («Хамовники», «Жигули барное», «Граф Орлов», Hollandia; см. “Ъ” от 10 марта). Основной причиной роста цен на пиво совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский называет повышение акциза на данную продукцию. С начала года этот сбор для пива крепостью от 0,5% до 8,6% повысился до 30 руб. за 1 л против 26 руб. ранее.

По оценке исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, налоги и сборы составляют более 50% себестоимости такой продукции, и их внезапное повышение заметно отразилось на цене.

Среди других причин господин Хавский выделяет значительный рост зарплат рабочим пивзаводов, подорожание стеклянной тары и алюминиевой банки.

По подсчетам аналитиков «Эвотора», самое дорогое пиво оказалось в Якутии — 249 руб. за 1 л, что на 8% больше год к году). В Москве средняя цена на него составила 232 руб. (7%), Санкт-Петербурге — 216 руб. (17%), Ростовской области — 176 руб. (16%), Иркутской области — 171 руб. (11%), Красноярском крае — 171 руб. (11%), Калининградской области — 170 руб. (14%), Краснодарском крае — 169 руб. (23%).

Пиво дешевле, чем в среднем по стране, оказалось в Хабаровском крае — 160 руб. (6%), Челябинской области — 157 руб. (рост на 22%), Ставрополье — 154 руб. (19%), Приморье — 152 руб. (11%), Татарстане — 152 руб. (15%), в Крыму — 151 руб. (6%).

Игорь Хавский полагает, что, если ситуация с курсом рубля будет стабильна и не появится дополнительных логистических трудностей, так как хмель и комплектующие на производствах практически все импортные, цены будут расти в рамках текущей инфляции или чуть ниже. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин тоже не ожидает дополнительного роста цен в ближайшее время.

Производители, повышая отпускные цены в начале этого года, уже заложили текущие инфляционные издержки, при этом курс рубля укрепился заметнее, чем ожидали пивовары, поясняет эксперт.

По данным Центробанка России на 24 апреля, курс доллара составил 82,36 руб. По словам господина Желагина, многие производители опасаются снижения продаж пива из-за его заметного подорожания и возможного перетока потребителей в другие алкогольные категории, «особенно тех, кому важен эффект от спиртного, а не вкус».

Вместе с этим, по данным аналитической компании «Нильсен», в первом квартале текущего года продажи пива у крупных ритейлеров в денежном выражении увеличились на 20,7% год к году, рост в натуральном выражении составил всего 2,4%. По подсчетам «Эвотора», крупнейшие российские производители продолжили наращивать свое присутствие на российском рынке несетевой розницы: доля «Балтики» увеличилась на 1 процентный пункт (п. п.), до 27%, AB InBev Efes — на 2 п. п., до 21%, «Объединенных пивоварен» — на 1 п. п., до 13%.

Владимир Комаров