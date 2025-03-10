Пиво отпустило цены

Вслед за «Объединенными пивоварнями» и AB InBev Efes о повышении отпускных цен в среднем на 10–15% заявили Московская пивоваренная компания и «Балтика». Среди основных причин — увеличение размера акциза на продукцию и нестабильность курса валют, поскольку большую часть сырья производителям приходится импортировать. Тем не менее эксперты считают, что если ситуация на валютном рынке стабилизируется, то до конца 2025 года значительного повышения цен можно будет избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Два крупных производителя пива — «Балтика» (бренды «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») и Московская пивоваренная компания (МПК; «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) — уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию. Копии соответствующих писем есть у “Ъ”. МПК сообщает об индексации в среднем на 10–15%, «Балтика» не конкретизирует размер увеличения стоимости.

«Балтика» с начала 2025 года уже подняла отпускные цены на разливное пиво в среднем на 10%, говорит собеседник “Ъ” среди ритейлеров. В компании подтвердили факт отправки писем ритейлерам. В МПК не ответили на вопросы “Ъ”.

«Балтика» пишет торговым сетям, что основной причиной индексации стало ежегодное повышение акциза на пиво.

С начала текущего года этот сбор для пива крепостью от 0,5% до 8,6% повысился до 30 руб. за 1 л против 26 руб. в конце 2024 года. МПК уведомляет ритейлеров, что также наблюдается существенный рост себестоимости производства пива.

По словам независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, с 1 января 2025 года сильнее всего подорожали бутылка и гофротара. К тому же, поясняет он, в России практически не производится хмель и локальные компании вынуждены его импортировать за валюту при постоянной волатильности курса.

Почти все российские производители пива уже подняли отпускные цены, добавляет господин Небольсин. По его словам, в первую очередь это сделали небольшие пивовары, так как у них маленький «запас прочности». До этого в среднем на 9,8% цены на свою продукцию повышал холдинг «Объединенные пивоварни» (ранее Heineken в РФ; бренды «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев»). Об индексации цен примерно на 10% ритейлеров также уведомляли AB InBev Efes, Medovarus, белорусское ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс» (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

Что же касается «Балтики» и МПК, то, вероятно, они смогли сделать крупные запасы продукции в конце 2024 года, что позволило им поднять оптовые цены позже остальных производителей.

По данным ЕГАИС, в ноябре—декабре отгрузки пива в России увеличились примерно на 20% год к году.

Собеседник “Ъ” в крупной пивоваренной компании отмечает, что помимо повышения акциза росту цен способствуют уже ставшие традиционными для всех отраслей причины — высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 21% и общий рост инфляции. На себестоимость выпуска пива серьезно давит и необходимость увеличивать фонд оплаты труда, доля которой сейчас в общих затратах некоторых производителей уже достигает 40%, говорит совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

Дорожает и импортное пиво, что связано не только с колебаниями курса рубля, но и с увеличившимися в конце 2024 года пошлинами на ввоз такой продукции из недружественных стран с €0,1 до €1 за 1 л. В результате, по данным Игоря Хавского, это привело к подорожанию зарубежного пива в среднем до 130–140 руб. за 1 л. Тем не менее, если ситуация на валютном рынке стабилизируется, в течение 2025 года цены на пиво не должны дополнительно подниматься, рассчитывает эксперт.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024 году в РФ производство пива выросло на 10,3% год к году, до 789 млн декалитров.

Согласно данным исследовательской компании «Нильсен», за тот же период на долю пива пришлось 82,4% продаж всего алкоголя в стране. На произведенную в РФ продукцию приходится 95% всех продаж в категории, в то время как на импортную — всего 5%. По данным «Нильсен», в январе 2025 года натуральные продажи пива выросли на 7,9% год к году, денежные — на 27,1%.

Владимир Комаров