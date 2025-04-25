Продажи водки и вина продолжают падать

По итогу первого квартала 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), включая предприятия общественного питания, сократились на 16,2% год к году, до 48,54 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% снизились на 5,7%, до 28,1 млн дал. Так, в сегменте продаж водки снижение составило 8,3%, до 17,2 млн дал, коньяка — 13,2%, до 3,12 млн дал, слабоалкогольной продукции — 89,3%, до 495,9 тыс. дал, прочих напитков — 2,5%, до 3,46 млн дал. Положительную динамику показали только ликеро-водочные изделия, прибавившие 10,5%, до 4,27 млн дал.

По подсчетам РАТК, снижение наблюдается также у всех категорий вин. Продажи виноградного вина сократились на 4,6%, до 13,16 млн дал, игристого — на 9,1%, до 5,23 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта (ЭС) — на 59,6%, до 69,5 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с ЭС — на 13,5%, до 395,4 тыс. дал, ликерных вин — на 9,6%, до 268,5 тыс. дал. Реализация плодовой алкогольной продукции упала на 73,3%, до 806,7 тыс. дал.

Владимир Комаров