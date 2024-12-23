Пиво без полки — деньги на ветер

На новогодних каникулах пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%. Пивовары обосновывают свои действия не только повышением акцизов с 1 января 2025 года, но и типичными для текущей экономической конъюнктуры аргументами: ростом инфляции, подорожанием сырья и, как следствие, увеличением себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались адресованные розничным сетям уведомления сразу трех пивных компаний — AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутора «Госселайн Логистикс» — о повышении цен на продукцию с 1 января 2025 года. В письмах не конкретизируется размер увеличения отпускных цен. В компаниях не стали это комментировать.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети) подтвердили “Ъ” получение ритейлерами уведомления. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин также говорит, что подавляющее число поставщиков уже предупредило розницу об индексации.

По словам опрошенных “Ъ” ритейлеров, большинство пивоваров и дистрибуторов намерены с нового года повысить отпускные цены на 9–10%, первыми это сделал холдинг «Объединенные пивоварни» (ранее Heineken в РФ; бренды «Три медведя», «Охота», «Жигулевское 1978» и «Бочкарев»). В ноябре компания, как следует из ее письма (копия есть у “Ъ”), уведомила розницу о росте оптовой стоимости своей продукции в среднем на 9,8%. В АКОРТ особо подчеркивает, что пиво в крупных торговых сетях дорожает в пределах инфляции. По данным Росстата, в ноябре 2024 года годовая инфляция составила 8,88%, против 8,54% на конец октября.

В то же время, по прогнозам независимого эксперта пивного рынка Алексея Небольсина, в первой половине 2025 года пивовары могут поднять цены на свою продукцию в среднем до 15%, из них 4,5% — это затраты на акциз, который повышается для производителей с 1 января 2025 года. Именно увеличением сборов в бюджет пивовары и дистрибуторы в первую очередь аргументируют индексацию отпускных цен. Как сообщил ритейлерам AB InBev Efes (бренды «Клинское», Abbe и др.), почти через неделю акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2025 году вырастет с 27 руб. за литр, до 30 руб., на напитки крепостью выше 8,6 градуса — с 51 руб. за литр, до 56 руб. В Medovarus также добавили, что с января увеличится ставка акциза на сидр, пуаре и медовуху на 4 руб., до 30 руб. за литр.

В AB InBev Efes среди прочих причин называют высокую ключевую ставку ЦБ и инфляцию, что привело к подорожанию сырья и упаковки. Среди аргументов компании для индексации отпускных цен и нехватка персонала на производствах, из-за чего приходится увеличивать фонд оплаты труда. «Госселайн Логистикс» сообщает своим контрагентам, что издержки у производителей и дистрибуторов пива выросли в том числе из-за увеличения грузовых перевозок внутри страны, а также ослабления курса рубля, поэтому автоматически подорожала импортируемая продукция.

Судя по всему, для ритейлеров уведомления пивоваров и поставщиков не стали неожиданностью. «Когда повысились акцизы, стало очевидно, что пивовары за счет розницы попытаются покрыть увеличивающиеся издержки»,— говорит Николай Желагин. По его словам, в течение года компании неоднократно поднимали цены на свои напитки, что привело к подорожанию только разливного пива в среднем на 20%. Помимо инфляционного роста эксперт связывает повышение отпускных цен в 2024 году с аномально высоким спросом на пиво.

По подсчетам аналитической компании «Нильсен», в январе—ноябре 2024 года натуральные продажи пива выросли на 4,5% год к году, в денежном выражении — на 14,4%. При этом растет и выпуск пива: по подсчетам Росстата, с января по август 2024 года в РФ был произведен 641 млн литров, что на 9% больше год к году. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев пояснил, что росту спроса на эту категорию алкогольных напитков способствовали жаркое лето и отсутствие каких-либо шоковых ситуаций на рынке.

Владимир Комаров; Константин Куркин, Санкт-Петербург