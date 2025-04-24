Дональд Трамп сблизил Китай с Евросоюзом

Китай продолжает активизировать взаимодействие со странами, которые, как и он, оказались под ударом тарифной войны, развязанной американским президентом Дональдом Трампом. В ближайшее время КНР снимет санкции с депутатов Европарламента, рассчитывая, что этот шаг позволит реанимировать крупную инвестиционную сделку с ЕС, замороженную в 2021 году на фоне трений Пекина и Брюсселя. И хотя шансов на полноформатную разрядку в отношениях двух сторон немного, под давлением Штатов Китай и ЕС все же демонстрируют куда большее стремление наладить сотрудничество, чем до прихода Трампа в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

Европарламент (ЕП) находится на финальной стадии обсуждения с Китаем вопроса о снятии санкций с евродепутатов, подтвердил на этой неделе официальный представитель председателя ЕП Роберты Метсолы. «Обсуждение с китайскими властями продолжается и находится на завершающей стадии… Европарламент всегда стремился к отмене санкций и возобновлению отношений с Китаем»,— добавил представитель главы общеевропейского законодательного органа.

Санкции, о которых идет речь, были введены Китаем в 2021 году против пятерых евродепутатов, включая тогдашнего председателя делегации ЕП по отношениям с Китаем Рейнхарда Бютикофера, которым был запрещен въезд в КНР. Столь резкий шаг стал ответом на санкции самого ЕС в отношении четырех китайских чиновников и одной организации КНР, которые на Западе сочли виновными в преследованиях и массовом интернировании уйгуров в Синьцзяне.

Главной же жертвой обострения отношений между Пекином и Брюсселем стало Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (CAI), которое позволило бы углубить торговые связи между Китаем и странами Европы и которое КНР и ЕС согласовывали до того долгие семь лет. На фоне ответных китайских санкций ЕП демонстративно отказался ратифицировать этот документ, и с тех пор про него практически не вспоминали.

Теперь же на фоне глобальной тарифной войны, развязанной Дональдом Трампом прежде всего против Китая (достаточно упомянуть уже введенные тарифы на весь китайский экспорт в Штаты в размере 145%), но также и против других стран, включая государства ЕС, Пекин, очевидно, решил оживить инвестиционную сделку с Брюсселем.

В этом контексте снятие санкций с евродепутатов стало своеобразной оливковой ветвью, протянутой Пекином.

«Мне говорят, что Китай надеется, что снятие санкций приведет к возрождению CAI, что станет мощным сигналом о сотрудничестве между ЕС и Китаем в то время, когда Пекин и Брюссель находятся под сильным давлением глобальной торговой войны, развязанной президентом Дональдом Трампом»,— написал в соцсетях старший советник консалтинговой компании Rhodium Group Ной Баркин, сославшись на свои беседы с представителями ЕС.

Впрочем, шансы на то, что Брюссель захочет реанимировать масштабную инвестиционную сделку со второй экономикой мира, невелики. Как признали в разговоре с Financial Times два высокопоставленных дипломата ЕС, с 2021 года ситуация претерпела серьезные изменения. «Договор немного устарел и сейчас имеет еще меньшую ценность, чем тогда. Посмотрим, будет ли у китайской стороны желание предложить что-то более привлекательное»,— отметил один из них.

Тем не менее с началом американской торговой войны Евросоюз начал предпринимать аккуратные попытки нормализовать торгово-экономические связи с Пекином.

В конце марта в КНР побывал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. Вслед за этим визитом Пекин и Брюссель создали несколько экономических рабочих групп, в том числе по вопросам инвестиций в поставки китайских электромобилей и взаимного доступа к рынкам сельскохозяйственных товаров. Кроме того, стороны возобновили переговоры о минимальной цене на электромобили китайского производства, поставляемые в ЕС, на чем давно настаивал Китай после прошлогоднего повышения Брюсселем тарифов на их импорт.

Активизировался в последнее время и политический диалог.

Вскоре после объявления Дональдом Трампом «ответных тарифов» на продукцию из 185 стран и регионов мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. «В ответ на широкомасштабные нарушения, вызванные тарифами США, президент фон дер Ляйен подчеркнула ответственность Европы и Китая как двух крупнейших рынков мира за поддержку сильной реформированной торговой системы, свободной, справедливой и основанной на равных условиях»,— отметила 8 апреля Еврокомиссия по итогам разговора. Ли Цян, в свою очередь, заявил тогда, что «Китай готов работать с европейской стороной, чтобы содействовать здоровому и устойчивому развитию отношений между Китаем и ЕС».

На этой неделе со стороны Евросоюза прозвучало еще одно обнадеживающее заявление. Так, в ЕС дали понять, что не намерены разрывать отношения с Китаем ради заключения торговой сделки с США. Официально Белый дом не подтверждал наличие такого требования к своим партнерам, однако Дональд Трамп довольно непрозрачно намекал, что готов надавить на торговых партнеров, заставив их сделать выбор между Вашингтоном и Пекином. 22 апреля заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста подчеркнула, что политика блока в отношении КНР остается «прежней», основанной на «снижении рисков, а не на разрыве связей».

Немаловажный момент: в июле в Пекине пройдет очередной саммит Китай—Евросоюз. На этом фоне в ближайшие недели обе стороны почти наверняка будут стараться не просто не обострять двусторонние отношения, а по максимуму сглаживать острые углы как в политике, так и в экономике.

Наталия Портякова