Ухудшение отношений между США и ЕС из-за тарифной политики Трампа может привести к тому, что Китай найдет себе нового союзника в торговом противостоянии с американским президентом. Так американские и европейские СМИ оценивают шансы на сближение между ЕС и Китаем в пику администрации Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters

Трамп толкает Европу и Китай в объятия друг друга

За последние месяцы администрация Трампа вмешалась в европейские выборы, пригрозила захватить Гренландию и ввела сокрушительные пошлины на товары из ЕС. Пока ЕС пытается подстраховаться от хаоса, который сеет Трамп, а Пекин отбивается от американских пошлин, контуры возможной сделки ЕС—Китай становятся все более вероятными. Европа согласится сохранить свой рынок открытым для китайских товаров, сняв пошлины, которые она ввела на китайские электромобили в прошлом году. Взамен Китай согласится ограничить свой экспорт в ЕС, увеличить инвестиции и отозвать торговые иски против импорта бренди, свинины и молочных продуктов из ЕС, которые он запустил в прошлом году в ответ на пошлины ЕС в отношении электромобилей.

Китай стремится к перезагрузке отношений с ЕС на фоне торговой войны Дональда Трампа

Китайские чиновники и компании стремятся к сближению с ЕС на фоне торговой войны Дональда Трампа. Но Евросоюз по-прежнему крайне скептически относится к идее стать свалкой для товаров, перенаправленных из США. Пекин стремится укрепить связи с крупнейшим в мире торговым блоком в надежде найти альтернативные рынки для своих товаров. В последние недели Китай отправлял торговые делегации в европейские столицы, а заводы изучают возможность перенаправления товаров на рынки континента. Лидеры ЕС также публично заявили о необходимости более тесного сотрудничества, что резко контрастирует с предыдущими заявлениями о необходимости «снижения рисков» логистических цепочек, связанных с Китаем.

Дилемма, обостренная «Брекcитом»

В Брюсселе и других европейских столицах становится ясно, что Вашингтон больше не является их надежным союзником и траектория движения для Европы должна быть в сторону «стратегической автономии». Это неизбежно расчет риска и потенциальной выгоды от более прагматичной политики в отношении Китая. Авторитарный характер режима Си Цзиньпина не изменился, но он представляет себя как более предсказуемую силу в международных делах, в то время как демократия США приходит в упадок в жестоких спазмах.

Китай бросается вперед, пока Трамп критикует Европу

Торговая война Трампа дала Китаю возможность избавиться от образа изгоя-великана глобальной торговли и инвестиций и предстать столпом стабильности в противоположность нестабильным и непредсказуемым США. И некоторые страны—члены ЕС уже горят желанием…

Европа должна без всякого стыда использовать проблемы Трампа

Популярность Трампа рушится, как и доллар. Тут открывается окно переговоров для ЕС. Если быть более точным, то оно широко открыто. В то же время Китай обхаживает европейцев и выставляет себя опорой свободной торговли, которой, по правде говоря, никогда не был. Никого не должны вводить в заблуждение громкие восхваления, звучащие из Пекина: Китай не тот надежный партнер, которым себя называет. Эта атака обаянием на самом деле направлена на то, чтобы завалить Европу своими товарами, которые он больше не может продавать в США. Но вместо того чтобы бросаться в объятия Китая, как это только что сделал в Пекине премьер-министр Испании Санчес, Европа должна использовать бедственное положение Трампа для того, чтобы добиться хорошей сделки между ЕС и США. Почему бы не свести пошлины с обеих сторон до нуля? Если Трамп хочет победить в конфронтации с Китаем, ему так же остро нужны европейцы, как Европе нужен ядерный щит США как защита от Путина.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик