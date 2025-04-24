Астрологов и ведьм внесли в Госдуму

В Госдуму внесен резонансный законопроект о запрете рекламы 38 видов услуг, включая деятельность ведьм, магов и астрологов. Авторы инициативы утверждают, что эти практики не имеют научного обоснования и часто используются мошенниками. Перечень подпадающих под запрет занятий широко обсуждался перед внесением в парламент; по итогам дискуссии из него исключили нутрициологию и ряд психологических практик — при условии наличия у «расстановщиков» и «игропрактиков» профильного высшего образования. По мнению эксперта, для борьбы с эзотериками депутатам стоило бы скорректировать уже существующие статьи УК о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Поправки к законам «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесли 23 апреля в Госдуму глава парламентского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), депутаты Андрей Свинцов (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ). Они предлагают запретить рекламу «информации об оказании эзотерических и энергетических услуг». В беседе с “Ъ” госпожа Останина подчеркнула, что инициатива не затрагивает деятельность религиозных конфессий — для этого в законопроекте дается соответствующее определение: «Эзотерические услуги — услуги, связанные с проведением духовных, или ритуальных, или обрядовых практик, не включенных в духовые, или ритуальные, или обрядовые практики законно действующих на территории РФ религиозных организаций».

В документе приводится список из 38 занятий: «алхимик», «ведьма», «маг», «медиум», «нумеролог», «рунолог», «таролог», «хиромант» и так далее. По мнению депутатов, эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Ресурсы с рекламой этих видов занятий предложено блокировать по аналогии с запрещенной для распространения информацией. В пояснительной записке утверждается, что в ЮАР, Индии и Китае подобные запреты помогли снизить число мошенников.

Как сообщал “Ъ”, первая версия инициативы была опубликована в марте 2025 года. Тогда госпожа Останина называла ее «законом против шарлатанов и мракобесов». В том документе упоминались те же 38 видов занятий, но их лишь перечисляли через запятую, а расшифровка каждого вида деятельности давалась в пояснительной записке. Во внесенном законопроекте определение деятельности приведено прямо в тексте. Это сделано «для понимания, что мы, собственно, запрещаем», пояснила “Ъ” госпожа Останина. Например, «космоэнергетом» является «лицо, заявляющее об использовании методов "космоэнергетики" с целью улучшения физического и психоэмоционального состояния человеческого организма». При этом авторы существенно уточнили некоторые определения. Так, в первой версии документа алхимик оказывал консультации, «основанные на концепции трансформации физических и психоэмоциональных состояний». Во внесенном в Госдуму документе утверждается, что такой трансформации на самом деле нет и алхимики лишь уверяют, что она существует.

В списке оставили нутрициологов — специалистов по «стратегиям рационального питания». Однако авторы сделали оговорку, что запрет касается «лиц без высшего медицинского образования». Ранее представители отрасли жаловались правительству и Госдуме на попытки приравнять к «шарлатанам и мракобесам» специалистов, занимающихся наукой о питании (см. “Ъ” от 8 апреля). Позже на встрече с госпожой Останиной психологи вступились за «расстановщиков», а представители бизнеса попросили сделать исключение для «игропрактиков» (см. “Ъ” от 10 апреля). В итоге авторы законопроекта разрешили деятельность «игропрактиков», «нейрографов», «практиков осознанных сновидений», «расстановщиков» и «регрессологов» при условии, что ее ведут специалисты с высшим психологическим образованием.

Вчера Нина Останина пояснила “Ъ”, что версии законопроектов различаются, поскольку она «получила много предложений» от коллег. Комментируя ситуацию с нутрициологами, депутат пояснила, что в официальном списке медицинских профессий их нет, но в вузах есть такое дополнительное образование. «Так что если у человека есть медицинское образование и он хочет стать нутрициологом, то флаг ему в руки»,— сказала депутат.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев считает положительным введение исключений для психологов и медиков с высшим образованием. Однако он обращает внимание на упомянутый в документе запрет на «производные» услуги, «что расширяет охват закона». Господин Мирзоев также отмечает «неопределенность» определений: он не понимает, как отличить «эзотерику» от «психологии с элементами духовных практик», и видит в этом потенциал для злоупотреблений. Так, он считает возможной ситуацию блокировки сайтов по формальным признакам — например, за упоминание рун — без доказательств конкретных случаев мошенничества. В итоге юрист считает законопроект в принципе избыточным: для борьбы с мошенниками, по его словам, было бы эффективнее ужесточить уже существующие статьи УК и КоАП РФ.

Александр Воронов